Пойманный на крупной взятке чиновник пермского минтранспорта не признал свою вину

Пермский начальник управления автодорог и транспорта Угольков не признал вину в получении взятки

07 июля 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Андрей Угольков не считает себя виновным Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Начальник управления автодорог и транспорта министерства транспорта Пермского края Андрей Угольков подозревается в получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Свою вину он не признал, сообщают СМИ. «Уголькову инкриминируется получение денежных средств в размере около 15 млн рублей. Свою вину после задержания он не признал», — пишет «Ъ-Прикамье». Угольков был задержан на минувшей неделе, а затем помещен под стражу. После задержания чиновника оперативники краевого управления ФСБ провели выемку документов в возглавляемом Угольковым учреждении «Управление автодорог и транспорта Пермского края». В пресс-службе краевого министерства транспорта информацию о задержании чиновника подтвердили.

Начальник управления автодорог и транспорта министерства транспорта Пермского края Андрей Угольков подозревается в получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Свою вину он не признал, сообщают СМИ. «Уголькову инкриминируется получение денежных средств в размере около 15 млн рублей. Свою вину после задержания он не признал», — пишет «Ъ-Прикамье». Угольков был задержан на минувшей неделе, а затем помещен под стражу. После задержания чиновника оперативники краевого управления ФСБ провели выемку документов в возглавляемом Угольковым учреждении «Управление автодорог и транспорта Пермского края». В пресс-службе краевого министерства транспорта информацию о задержании чиновника подтвердили.