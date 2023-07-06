06 июля 2023

Пойманный на крупной взятке чиновник пермского минтранспорта не признал свою вину

Пермский начальник управления автодорог и транспорта Угольков не признал вину в получении взятки
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Угольков не считает себя виновным Фото:

Начальник управления автодорог и транспорта министерства транспорта Пермского края Андрей Угольков подозревается в получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Свою вину он не признал, сообщают СМИ.

«Уголькову инкриминируется получение денежных средств в размере около 15 млн рублей. Свою вину после задержания он не признал», — пишет «Ъ-Прикамье». Угольков был задержан на минувшей неделе, а затем помещен под стражу.

После задержания чиновника оперативники краевого управления ФСБ провели выемку документов в возглавляемом Угольковым учреждении «Управление автодорог и транспорта Пермского края». В пресс-службе краевого министерства транспорта информацию о задержании чиновника подтвердили.

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Начальник управления автодорог и транспорта министерства транспорта Пермского края Андрей Угольков подозревается в получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Свою вину он не признал, сообщают СМИ. «Уголькову инкриминируется получение денежных средств в размере около 15 млн рублей. Свою вину после задержания он не признал», — пишет «Ъ-Прикамье». Угольков был задержан на минувшей неделе, а затем помещен под стражу. После задержания чиновника оперативники краевого управления ФСБ провели выемку документов в возглавляемом Угольковым учреждении «Управление автодорог и транспорта Пермского края». В пресс-службе краевого министерства транспорта информацию о задержании чиновника подтвердили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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