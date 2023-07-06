Пойманный на крупной взятке чиновник пермского минтранспорта не признал свою вину

Начальник управления автодорог и транспорта министерства транспорта Пермского края Андрей Угольков подозревается в получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Свою вину он не признал, сообщают СМИ.
«Уголькову инкриминируется получение денежных средств в размере около 15 млн рублей. Свою вину после задержания он не признал», — пишет «Ъ-Прикамье». Угольков был задержан на минувшей неделе, а затем помещен под стражу.
После задержания чиновника оперативники краевого управления ФСБ провели выемку документов в возглавляемом Угольковым учреждении «Управление автодорог и транспорта Пермского края». В пресс-службе краевого министерства транспорта информацию о задержании чиновника подтвердили.
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