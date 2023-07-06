Чиновник минтранспорта Пермского края арестован по подозрению во взятке

В Перми в получении взятки подозревают начальника управления автодорог и транспорта Андрея Уголькова

07 июля 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Андрей Угольков заключен под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае начальник управления автодорог и транспорта минтранспорта Андрей Угольков подозревается в получении взятки. Чиновник был задержан на минувшей неделе, а затем помещен под стражу. «Сотрудники правоохранительных органов задержали Андрея Уголькова, начальника управления автодорог и транспорта Пермского края. Ему инкриминируется получение взятки. В начале текущей недели суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании господину Уголькову меры пресечения в виде заключения под стражу», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. В пресс-службе министерства транспорта Прикамья информацию о задержании Уголькова изданию подтвердили. В ведомстве отметили, что оказывают следственным органам «полное содействие в установлении обстоятельств произошедшего». По информации Properm, в кабинетах учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» на ул. Луначарского, 100 минувшей ночью проведены оперативно-розыскные мероприятия. «Оперативники ФСБ изъяли видеозаписи с камер наблюдения в ведомстве и документы», — отмечает Properm. Угольков возглавил управление автодорог и транспорта в министерстве транспорта Пермского края в 2022 году. До этого он занимал пост заместителя руководителя управления, являлся директором МКУ «Благоустройство Свердловского района». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае начальник управления автодорог и транспорта минтранспорта Андрей Угольков подозревается в получении взятки. Чиновник был задержан на минувшей неделе, а затем помещен под стражу. «Сотрудники правоохранительных органов задержали Андрея Уголькова, начальника управления автодорог и транспорта Пермского края. Ему инкриминируется получение взятки. В начале текущей недели суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании господину Уголькову меры пресечения в виде заключения под стражу», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. В пресс-службе министерства транспорта Прикамья информацию о задержании Уголькова изданию подтвердили. В ведомстве отметили, что оказывают следственным органам «полное содействие в установлении обстоятельств произошедшего». По информации Properm, в кабинетах учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» на ул. Луначарского, 100 минувшей ночью проведены оперативно-розыскные мероприятия. «Оперативники ФСБ изъяли видеозаписи с камер наблюдения в ведомстве и документы», — отмечает Properm. Угольков возглавил управление автодорог и транспорта в министерстве транспорта Пермского края в 2022 году. До этого он занимал пост заместителя руководителя управления, являлся директором МКУ «Благоустройство Свердловского района».