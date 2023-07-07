RTL назвал зарплату иностранных наемников на Украине

RTL: иностранные наемники в рядах ВСУ получают от 500 евро до 3 тысяч евро в месяц

08 июля 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

Зарплата наемников составляет от 500 до 3 тысяч евро в месяц Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вступившие в украинскую армию иностранные наемники получают от 500 евро до 3 тысяч евро, однако зачастую они вынуждены сами оплачивать снаряжение. Об этом рассказали источники немецкой радиокомпании RTL. Украинская армия ищет мужчин, которые уже воевали, умеют обращаться с оружием, имеют военную подготовку,. Отмечается, что новичкам платят около 500 евро в месяц (порядка 50 тысяч рублей). Тем, кто уже служил на передовой, платят до 3 тысяч евро (приблизительно 300 тысяч рублей), пишут журналисты RTL. В статье уточняется, что многим украинских военным приходится самостоятельно тратить деньги на экипировку. Так, например, штурмовая винтовка стоит порядка 4 тысяч евро (400 тысяч рублей). Еще в ноябре командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд рассказал, что зарплата иностранных наемников, которые воюют в украинских войсках, упала на 200-500 евро в день по сравнению с периодом начала спецоперации. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко доложил, что в войсках ВСУ задействованы иностранные наемники более чем из 15 стран.

Вступившие в украинскую армию иностранные наемники получают от 500 евро до 3 тысяч евро, однако зачастую они вынуждены сами оплачивать снаряжение. Об этом рассказали источники немецкой радиокомпании RTL. Украинская армия ищет мужчин, которые уже воевали, умеют обращаться с оружием, имеют военную подготовку,. Отмечается, что новичкам платят около 500 евро в месяц (порядка 50 тысяч рублей). Тем, кто уже служил на передовой, платят до 3 тысяч евро (приблизительно 300 тысяч рублей), пишут журналисты RTL. В статье уточняется, что многим украинских военным приходится самостоятельно тратить деньги на экипировку. Так, например, штурмовая винтовка стоит порядка 4 тысяч евро (400 тысяч рублей). Еще в ноябре командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд рассказал, что зарплата иностранных наемников, которые воюют в украинских войсках, упала на 200-500 евро в день по сравнению с периодом начала спецоперации. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко доложил, что в войсках ВСУ задействованы иностранные наемники более чем из 15 стран.