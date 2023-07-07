07 июля 2023

RTL назвал зарплату иностранных наемников на Украине

RTL: иностранные наемники в рядах ВСУ получают от 500 евро до 3 тысяч евро в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Зарплата наемников составляет от 500 до 3 тысяч евро в месяц Фото:
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Вступившие в украинскую армию иностранные наемники получают от 500 евро до 3 тысяч евро, однако зачастую они вынуждены сами оплачивать снаряжение. Об этом рассказали источники немецкой радиокомпании RTL.

Украинская армия ищет мужчин, которые уже воевали, умеют обращаться с оружием, имеют военную подготовку,. Отмечается, что новичкам платят около 500 евро в месяц (порядка 50 тысяч рублей). Тем, кто уже служил на передовой, платят до 3 тысяч евро (приблизительно 300 тысяч рублей), пишут журналисты RTL.

В статье уточняется, что многим украинских военным приходится самостоятельно тратить деньги на экипировку. Так, например, штурмовая винтовка стоит порядка 4 тысяч евро (400 тысяч рублей).

Еще в ноябре командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд рассказал, что зарплата иностранных наемников, которые воюют в украинских войсках, упала на 200-500 евро в день по сравнению с периодом начала спецоперации. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко доложил, что в войсках ВСУ задействованы иностранные наемники более чем из 15 стран.

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Вступившие в украинскую армию иностранные наемники получают от 500 евро до 3 тысяч евро, однако зачастую они вынуждены сами оплачивать снаряжение. Об этом рассказали источники немецкой радиокомпании RTL. Украинская армия ищет мужчин, которые уже воевали, умеют обращаться с оружием, имеют военную подготовку,. Отмечается, что новичкам платят около 500 евро в месяц (порядка 50 тысяч рублей). Тем, кто уже служил на передовой, платят до 3 тысяч евро (приблизительно 300 тысяч рублей), пишут журналисты RTL. В статье уточняется, что многим украинских военным приходится самостоятельно тратить деньги на экипировку. Так, например, штурмовая винтовка стоит порядка 4 тысяч евро (400 тысяч рублей). Еще в ноябре командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд рассказал, что зарплата иностранных наемников, которые воюют в украинских войсках, упала на 200-500 евро в день по сравнению с периодом начала спецоперации. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко доложил, что в войсках ВСУ задействованы иностранные наемники более чем из 15 стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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