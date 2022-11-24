Командир из отряда «Крым» раскрыл зарплату наемников на Украине

Командир из отряда «Крым»: зарплата иностранных наемников ВСУ упала с 1200—1500 евро до 1000 евро в день
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Зарплата наемников упала на 200-500 евро в сутки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зарплата иностранных наемников, которые воюют в украинских войсках, упала на 200-500 евро в день по сравнению с периодом начала спецоперации. Об этом доложил командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд.

«В самом начале всего этого (спецоперации — ред. URA.RU), чтобы привлечь побольше народу, были (в качестве заработной платы иностранным наемникам — ред. URA.RU) суммы такие: 1200—1500 евро в день. Сейчас у них зарплата дневная где-то в районе 1000 евро», — поделился собеседник РИА Новости. По его словам, данные получены из показаний пленных и радиоперехватов.

Ранее в Минобороны России говорили о том, что иностранные наемники прибыли на Украину ради денег. Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков заверил, что «лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные срок заключения.

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Зарплата иностранных наемников, которые воюют в украинских войсках, упала на 200-500 евро в день по сравнению с периодом начала спецоперации. Об этом доложил командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд. «В самом начале всего этого (спецоперации — ред. URA.RU), чтобы привлечь побольше народу, были (в качестве заработной платы иностранным наемникам — ред. URA.RU) суммы такие: 1200—1500 евро в день. Сейчас у них зарплата дневная где-то в районе 1000 евро», — поделился собеседник РИА Новости. По его словам, данные получены из показаний пленных и радиоперехватов. Ранее в Минобороны России говорили о том, что иностранные наемники прибыли на Украину ради денег. Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков заверил, что «лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные срок заключения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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