Командир из отряда «Крым» раскрыл зарплату наемников на Украине

Командир из отряда «Крым»: зарплата иностранных наемников ВСУ упала с 1200—1500 евро до 1000 евро в день

24 ноября 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

Зарплата наемников упала на 200-500 евро в сутки Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зарплата иностранных наемников, которые воюют в украинских войсках, упала на 200-500 евро в день по сравнению с периодом начала спецоперации. Об этом доложил командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд. «В самом начале всего этого (спецоперации — ред. URA.RU), чтобы привлечь побольше народу, были (в качестве заработной платы иностранным наемникам — ред. URA.RU) суммы такие: 1200—1500 евро в день. Сейчас у них зарплата дневная где-то в районе 1000 евро», — поделился собеседник РИА Новости. По его словам, данные получены из показаний пленных и радиоперехватов. Ранее в Минобороны России говорили о том, что иностранные наемники прибыли на Украину ради денег. Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков заверил, что «лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные срок заключения.

Зарплата иностранных наемников, которые воюют в украинских войсках, упала на 200-500 евро в день по сравнению с периодом начала спецоперации. Об этом доложил командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд. «В самом начале всего этого (спецоперации — ред. URA.RU), чтобы привлечь побольше народу, были (в качестве заработной платы иностранным наемникам — ред. URA.RU) суммы такие: 1200—1500 евро в день. Сейчас у них зарплата дневная где-то в районе 1000 евро», — поделился собеседник РИА Новости. По его словам, данные получены из показаний пленных и радиоперехватов. Ранее в Минобороны России говорили о том, что иностранные наемники прибыли на Украину ради денег. Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков заверил, что «лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные срок заключения.