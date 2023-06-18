В войсках ВСУ задействованы иностранные наемники более чем из 15 стран. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За истекшую неделю в ходе анализа разведданных на купянском, краснолиманском и донецком направлениях на линии боевого соприкосновения выявлены наемники из более чем 15 стран», — заявил Марочко в беседе с ТАСС. Он отметил, что российская разведка заметила больше всего иностранных солдат на донецком и купянском направлениях, а также были зафиксированы на луганском направлении.
Ранее Марочко заявлял, что попытки ВСУ устроить наступление прошли безуспешно. Он подчеркнул провал ВСУ по трем основным направлениям — купянском, краснолиманском и донецком. Однако советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ ведут тестирование, а не полноценное контрнаступление. «Мы еще не начинали контрнаступление», — сообщил Подоляк, передает «Федеральное агентство новостей».
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