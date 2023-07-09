Ракета ВСУ разрушила пилораму в брянском селе

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Екатеринбургское лесничество во время подготовки к летнему пожароопасному сезону. Екатеринбург, деревья, лесопилка, бревна, древесина, пилорама, лесозаготовка, лесничество, обработка древесины
От обстрела пострадала пилорама (фото из архива) Фото:

Две ракеты ВСУ сбиты силами российской ПВО 9 июля над Брянской областью. Обломками одной из них была разрушена пилорама в поселке Бытошь, сообщил брянский губернатор Алексей Богомаз.

«Силами ПВО Вооруженных сил РФ сбиты две ракеты ВСУ. Полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что пострадавших в результате обстрела нет. На месте падения обломков ракет работают оперативные службы.

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Две ракеты ВСУ сбиты силами российской ПВО 9 июля над Брянской областью. Обломками одной из них была разрушена пилорама в поселке Бытошь, сообщил брянский губернатор Алексей Богомаз. «Силами ПВО Вооруженных сил РФ сбиты две ракеты ВСУ. Полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что пострадавших в результате обстрела нет. На месте падения обломков ракет работают оперативные службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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