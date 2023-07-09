Ракета ВСУ разрушила пилораму в брянском селе

От обстрела пострадала пилорама (фото из архива)
Две ракеты ВСУ сбиты силами российской ПВО 9 июля над Брянской областью. Обломками одной из них была разрушена пилорама в поселке Бытошь, сообщил брянский губернатор Алексей Богомаз.
«Силами ПВО Вооруженных сил РФ сбиты две ракеты ВСУ. Полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь», — сообщил Богомаз в своем
Глава региона отметил, что пострадавших в результате обстрела нет. На месте падения обломков ракет работают оперативные службы.
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