Под Екатеринбургом коровы захватили общественный пляж

В поселке Таватуй (Свердловская область) у базы отдыха «Солнечный берег» коровы пришли на пляж. На момент прихода крупного рогатого скота там купались отдыхающие.
«Коровы пришли и нагадили в воду. Отдыхающие прогнали коров и продолжили купаться, как ни в чем не бывало. В этой воде также купаются дети», — пишет Е1.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием к базе отдыха «Солнечный Берег». На звонок корреспондента никто не ответил. Также на звонок журналиста агентства не ответили в администрации Невьянска.
Таватуй — озеро в Невьянском районе Свердловской области. Расположено на восточных склонах Уральских гор, в 50 километрах к северо-западу от Екатеринбурга. Является одним из красивейших озер в окрестностях Екатеринбурга и излюбленным местом отдыха горожан. На берегу озера расположены поселки Калиново, Таватуй и Приозерный, а также множество детских оздоровительных лагерей и баз отдыха.
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