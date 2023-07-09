09 июля 2023

Под Екатеринбургом коровы захватили общественный пляж

© Служба новостей «URA.RU»
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Митрополит Корнилий в Староуткинске. Свердловская область, проезжая часть, корова, домашний скот, животноводство
Коровы пришли к отдыхающим на базу отдыха Фото:

В поселке Таватуй (Свердловская область) у базы отдыха «Солнечный берег» коровы пришли на пляж. На момент прихода крупного рогатого скота там купались отдыхающие.

«Коровы пришли и нагадили в воду. Отдыхающие прогнали коров и продолжили купаться, как ни в чем не бывало. В этой воде также купаются дети», — пишет Е1.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к базе отдыха «Солнечный Берег». На звонок корреспондента никто не ответил. Также на звонок журналиста агентства не ответили в администрации Невьянска.

Таватуй — озеро в Невьянском районе Свердловской области. Расположено на восточных склонах Уральских гор, в 50 километрах к северо-западу от Екатеринбурга. Является одним из красивейших озер в окрестностях Екатеринбурга и излюбленным местом отдыха горожан. На берегу озера расположены поселки Калиново, Таватуй и Приозерный, а также множество детских оздоровительных лагерей и баз отдыха.

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В поселке Таватуй (Свердловская область) у базы отдыха «Солнечный берег» коровы пришли на пляж. На момент прихода крупного рогатого скота там купались отдыхающие. «Коровы пришли и нагадили в воду. Отдыхающие прогнали коров и продолжили купаться, как ни в чем не бывало. В этой воде также купаются дети», — пишет Е1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к базе отдыха «Солнечный Берег». На звонок корреспондента никто не ответил. Также на звонок журналиста агентства не ответили в администрации Невьянска. Таватуй — озеро в Невьянском районе Свердловской области. Расположено на восточных склонах Уральских гор, в 50 километрах к северо-западу от Екатеринбурга. Является одним из красивейших озер в окрестностях Екатеринбурга и излюбленным местом отдыха горожан. На берегу озера расположены поселки Калиново, Таватуй и Приозерный, а также множество детских оздоровительных лагерей и баз отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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