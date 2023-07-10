В Челябинске в максимально короткие сроки зачисляют на службу в Северный флот

В Челябинске за два дня зачисляют на службу в Северный флот

10 июля 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Срок оформления кандидатов для службы на Северном флоте — два дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске граждан, пожелавших отдать долг Родине, в максимально короткие сроки оформят и зачислят в ряды ВС РФ. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, срок оформления для службы на Северном флоте составляет два дня. «Военная служба по контракту на Северном флоте. Заключить контракт с МО РФ вместо службы по призыву может любой гражданин. Минимальный срок контракта — два года. Заключить контракт может любой гражданин, находящийся в запасе. Время оформления — два дня. Возраст — до 60 лет», — говорится в объявлении. При заключении контракта военные получат единовременно 235 тысяч рублей. Также им полагается выплата в 195 тысяч рублей, подъемное пособие около 30 тысяч рублей (зависит от должности), материальная помощь — около 30 тысяч рублей (ежегодная и зависит от должности), компенсация затраченных средств на проезд в Мурманскую область — до 15 тысяч рублей, ежемесячное денежное довольствие — от 70 до 120 тысяч рублей (с учетом освоения специальности и накопления «полярной надбавки»). По месту службы моряков обеспечивают жильем, продовольственным пайком. Им предоставляют все льготы, положенные военнослужащим по контракту. Такие, как ежегодный оплачиваемый отпуск и проезд к месту отдыха, возможность заочно получить образование или поступить в высшее военное учебное заведение для последующего получения офицерского звания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске граждан, пожелавших отдать долг Родине, в максимально короткие сроки оформят и зачислят в ряды ВС РФ. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, срок оформления для службы на Северном флоте составляет два дня. «Военная служба по контракту на Северном флоте. Заключить контракт с МО РФ вместо службы по призыву может любой гражданин. Минимальный срок контракта — два года. Заключить контракт может любой гражданин, находящийся в запасе. Время оформления — два дня. Возраст — до 60 лет», — говорится в объявлении. При заключении контракта военные получат единовременно 235 тысяч рублей. Также им полагается выплата в 195 тысяч рублей, подъемное пособие около 30 тысяч рублей (зависит от должности), материальная помощь — около 30 тысяч рублей (ежегодная и зависит от должности), компенсация затраченных средств на проезд в Мурманскую область — до 15 тысяч рублей, ежемесячное денежное довольствие — от 70 до 120 тысяч рублей (с учетом освоения специальности и накопления «полярной надбавки»). По месту службы моряков обеспечивают жильем, продовольственным пайком. Им предоставляют все льготы, положенные военнослужащим по контракту. Такие, как ежегодный оплачиваемый отпуск и проезд к месту отдыха, возможность заочно получить образование или поступить в высшее военное учебное заведение для последующего получения офицерского звания.