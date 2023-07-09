09 июля 2023

Главу курганского села оштрафовали за незаконную премию

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Главу курганского села оштрафовали за незаконную премию Фото:

Глава села Менщиково в Курганской области подделала документы о выплате себе незаконной премии и получила за это штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

«Женщина, являясь главой Менщиковского сельсовета Кетовского района, вопреки интересам службы, используя свои должностные полномочия, подделала официальные документы о выплате единовременного денежного вознаграждения себе как главе сельского совета в сумме более 28 тыс. рублей», — сообщает прокуратура Курганской области. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права работать чиновницей на срок 2 года 6 месяцев.

Ранее URA.RU писало, что депутаты отказались забирать годовую премию мэра Шадринска в размере 172 тысяч рублей. Депутатов за это раскритиковал блогер Николай Бондаренко.

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Глава села Менщиково в Курганской области подделала документы о выплате себе незаконной премии и получила за это штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «Женщина, являясь главой Менщиковского сельсовета Кетовского района, вопреки интересам службы, используя свои должностные полномочия, подделала официальные документы о выплате единовременного денежного вознаграждения себе как главе сельского совета в сумме более 28 тыс. рублей», — сообщает прокуратура Курганской области. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права работать чиновницей на срок 2 года 6 месяцев. Ранее URA.RU писало, что депутаты отказались забирать годовую премию мэра Шадринска в размере 172 тысяч рублей. Депутатов за это раскритиковал блогер Николай Бондаренко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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