Главу курганского села оштрафовали за незаконную премию

10 июля 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Главу курганского села оштрафовали за незаконную премию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава села Менщиково в Курганской области подделала документы о выплате себе незаконной премии и получила за это штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «Женщина, являясь главой Менщиковского сельсовета Кетовского района, вопреки интересам службы, используя свои должностные полномочия, подделала официальные документы о выплате единовременного денежного вознаграждения себе как главе сельского совета в сумме более 28 тыс. рублей», — сообщает прокуратура Курганской области. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права работать чиновницей на срок 2 года 6 месяцев. Ранее URA.RU писало, что депутаты отказались забирать годовую премию мэра Шадринска в размере 172 тысяч рублей. Депутатов за это раскритиковал блогер Николай Бондаренко.

Глава села Менщиково в Курганской области подделала документы о выплате себе незаконной премии и получила за это штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «Женщина, являясь главой Менщиковского сельсовета Кетовского района, вопреки интересам службы, используя свои должностные полномочия, подделала официальные документы о выплате единовременного денежного вознаграждения себе как главе сельского совета в сумме более 28 тыс. рублей», — сообщает прокуратура Курганской области. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права работать чиновницей на срок 2 года 6 месяцев. Ранее URA.RU писало, что депутаты отказались забирать годовую премию мэра Шадринска в размере 172 тысяч рублей. Депутатов за это раскритиковал блогер Николай Бондаренко.