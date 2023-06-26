Депутаты курганского города отказались забирать премию у мэра

27 июня 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

По итогу 2022 года мэр Антон Мокан получил премию в размере 172 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутаты думы города Шадринска Курганской области 27 июня на заседании отклонили протест прокурора. Он требовал отменить решение думы, в котором депутаты согласились выплатить мэру Антону Мокану премию в размере 172 тысяч рублей за работу в 2022 году. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Александр Бухаров. «Прокурору в удовлетворении протеста отказали. 19 проголосовали против удовлетворения», — рассказал Бухаров. Он уточнил, что с позицией прокурора согласились он и депутат Юлия Галиева. Еще один депутат, Игорь Оболдин, воздержался. В прокуратуре выяснили, что в конце года областное правительство направляло деньги в Шадринск не для премирования, а чтобы сбалансировать местный бюджет. Поэтому представители прокуратуры требовали отменить решение думы. На заседании прокурор отметил, что, с точки зрения надзорного ведомства, здесь прослеживается коррупциогенный фактор. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU пообещали ответить по теме позже. Также URA.RU направляло запрос по теме в пресс-службу мэрии Шадринска. На момент написания новости, ответ не был поучен. После того как Мокану выплатили эту премию в конце 2022 года, начальник административно-технической инспекции Шадринска Анатолий Шахов сравнил размер своей премии в 1149 рублей с вознаграждением Мокана. Позже Шахов уволился по собственному желанию. Мокан в январе приглашал сплетников, распускающих слухи о его зарплате, прийти в администрацию, чтобы увидеть, какая зарплата у сотрудников. В июне 2021 года Мокан получил премию почти в 400 тысяч рублей, проработав, на тот момент, на посту главы Шадринска 11 дней. Позже Мокан рассказал, что потратит полученные деньги на ремонт социального объекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты думы города Шадринска Курганской области 27 июня на заседании отклонили протест прокурора. Он требовал отменить решение думы, в котором депутаты согласились выплатить мэру Антону Мокану премию в размере 172 тысяч рублей за работу в 2022 году. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Александр Бухаров. «Прокурору в удовлетворении протеста отказали. 19 проголосовали против удовлетворения», — рассказал Бухаров. Он уточнил, что с позицией прокурора согласились он и депутат Юлия Галиева. Еще один депутат, Игорь Оболдин, воздержался. В прокуратуре выяснили, что в конце года областное правительство направляло деньги в Шадринск не для премирования, а чтобы сбалансировать местный бюджет. Поэтому представители прокуратуры требовали отменить решение думы. На заседании прокурор отметил, что, с точки зрения надзорного ведомства, здесь прослеживается коррупциогенный фактор. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU пообещали ответить по теме позже. Также URA.RU направляло запрос по теме в пресс-службу мэрии Шадринска. На момент написания новости, ответ не был поучен. После того как Мокану выплатили эту премию в конце 2022 года, начальник административно-технической инспекции Шадринска Анатолий Шахов сравнил размер своей премии в 1149 рублей с вознаграждением Мокана. Позже Шахов уволился по собственному желанию. Мокан в январе приглашал сплетников, распускающих слухи о его зарплате, прийти в администрацию, чтобы увидеть, какая зарплата у сотрудников. В июне 2021 года Мокан получил премию почти в 400 тысяч рублей, проработав, на тот момент, на посту главы Шадринска 11 дней. Позже Мокан рассказал, что потратит полученные деньги на ремонт социального объекта.