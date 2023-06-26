Депутаты курганского города отказались забирать премию у мэра

Депутаты думы города Шадринска Курганской области 27 июня на заседании отклонили протест прокурора. Он требовал отменить решение думы, в котором депутаты согласились выплатить мэру Антону Мокану премию в размере 172 тысяч рублей за работу в 2022 году. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Александр Бухаров.
«Прокурору в удовлетворении протеста отказали. 19 проголосовали против удовлетворения», — рассказал Бухаров. Он уточнил, что с позицией прокурора согласились он и депутат Юлия Галиева. Еще один депутат, Игорь Оболдин, воздержался.
В прокуратуре выяснили, что в конце года областное правительство направляло деньги в Шадринск не для премирования, а чтобы сбалансировать местный бюджет. Поэтому представители прокуратуры требовали отменить решение думы. На заседании прокурор отметил, что, с точки зрения надзорного ведомства, здесь прослеживается коррупциогенный фактор. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU пообещали ответить по теме позже. Также URA.RU направляло запрос по теме в пресс-службу мэрии Шадринска. На момент написания новости, ответ не был поучен.
После того как Мокану выплатили эту премию в конце 2022 года, начальник административно-технической инспекции Шадринска Анатолий Шахов сравнил размер своей премии в 1149 рублей с вознаграждением Мокана. Позже Шахов уволился по собственному желанию. Мокан в январе приглашал сплетников, распускающих слухи о его зарплате, прийти в администрацию, чтобы увидеть, какая зарплата у сотрудников. В июне 2021 года Мокан получил премию почти в 400 тысяч рублей, проработав, на тот момент, на посту главы Шадринска 11 дней. Позже Мокан рассказал, что потратит полученные деньги на ремонт социального объекта.
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