Скандальный блогер раскритиковал депутатов за премию мэру курганского города

07 июля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Скандальный депутат прокомментировал премию мэра из Шадринска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Скандально известный блогер Николай Бондаренко раскритиковал депутатов, которые одобрили премию мэру Шадринска Антону Мокану (Курганская область) в размере 172 тысяч рублей. Деньги были направлены в Шадринск, чтобы сбалансировать местный бюджет, но решением местных депутатов ушли мэру в виде годовой премии. Об этом случае Бондаренко высказался в прямом эфире на своем канале youtube-канале «Бондаренко LIVE». «Депутаты поддерживают мэра, преследуя свои карьерные амбиции, ожидая взаимных привилегий. Законодательная власть и представители общества должны держать их в узде, но одна из самых непоправимых проблем этой системы в том, что вся она слилась в едином экстазе, преследуя общую цель: обогатиться, получить себе гарантии безопасности, избавиться от каких-либо проблем и претензий со стороны общества, правовых последствий», — говорит Бондаренко. Экс-депутат Саратовской облдумы Бондаренко считает, что для решения вопроса об освоении бюджетных средств в регионах и городах нужно добиться реформы местного самоуправления. По его мнению, необходимо отойти от назначений на должности в пользу выборности глав, мэров и прочих представителей власти. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура требует отменить премию мэру курганского города Антону Мокану. В ведомстве считают, что выплата в размере 172 414 рублей была произведена незаконно. При этом большинство депутатов отклонили протест прокурора. Бондаренко получил известность благодаря нескольким каналам на YouTube, самый крупный из которых — «Дневник депутата» с аудиторией 1,79 млн пользователей. Блогер регулярно критикует в своих видео местную власть из разных городов России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Скандально известный блогер Николай Бондаренко раскритиковал депутатов, которые одобрили премию мэру Шадринска Антону Мокану (Курганская область) в размере 172 тысяч рублей. Деньги были направлены в Шадринск, чтобы сбалансировать местный бюджет, но решением местных депутатов ушли мэру в виде годовой премии. Об этом случае Бондаренко высказался в прямом эфире на своем канале youtube-канале «Бондаренко LIVE». «Депутаты поддерживают мэра, преследуя свои карьерные амбиции, ожидая взаимных привилегий. Законодательная власть и представители общества должны держать их в узде, но одна из самых непоправимых проблем этой системы в том, что вся она слилась в едином экстазе, преследуя общую цель: обогатиться, получить себе гарантии безопасности, избавиться от каких-либо проблем и претензий со стороны общества, правовых последствий», — говорит Бондаренко. Экс-депутат Саратовской облдумы Бондаренко считает, что для решения вопроса об освоении бюджетных средств в регионах и городах нужно добиться реформы местного самоуправления. По его мнению, необходимо отойти от назначений на должности в пользу выборности глав, мэров и прочих представителей власти. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура требует отменить премию мэру курганского города Антону Мокану. В ведомстве считают, что выплата в размере 172 414 рублей была произведена незаконно. При этом большинство депутатов отклонили протест прокурора. Бондаренко получил известность благодаря нескольким каналам на YouTube, самый крупный из которых — «Дневник депутата» с аудиторией 1,79 млн пользователей. Блогер регулярно критикует в своих видео местную власть из разных городов России.