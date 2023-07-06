Скандальный блогер раскритиковал депутатов за премию мэру курганского города

Скандально известный блогер Николай Бондаренко раскритиковал депутатов, которые одобрили премию мэру Шадринска Антону Мокану (Курганская область) в размере 172 тысяч рублей. Деньги были направлены в Шадринск, чтобы сбалансировать местный бюджет, но решением местных депутатов ушли мэру в виде годовой премии. Об этом случае Бондаренко высказался в прямом эфире на своем канале youtube-канале «Бондаренко LIVE».
«Депутаты поддерживают мэра, преследуя свои карьерные амбиции, ожидая взаимных привилегий. Законодательная власть и представители общества должны держать их в узде, но одна из самых непоправимых проблем этой системы в том, что вся она слилась в едином экстазе, преследуя общую цель: обогатиться, получить себе гарантии безопасности, избавиться от каких-либо проблем и претензий со стороны общества, правовых последствий», — говорит Бондаренко.
Экс-депутат Саратовской облдумы Бондаренко считает, что для решения вопроса об освоении бюджетных средств в регионах и городах нужно добиться реформы местного самоуправления. По его мнению, необходимо отойти от назначений на должности в пользу выборности глав, мэров и прочих представителей власти.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура требует отменить премию мэру курганского города Антону Мокану. В ведомстве считают, что выплата в размере 172 414 рублей была произведена незаконно. При этом большинство депутатов отклонили протест прокурора.
Бондаренко получил известность благодаря нескольким каналам на YouTube, самый крупный из которых — «Дневник депутата» с аудиторией 1,79 млн пользователей. Блогер регулярно критикует в своих видео местную власть из разных городов России.
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