Шойгу раскрыл, как западная разведка оценивает действия ВС РФ в ходе СВО

Шойгу: западная разведка отметила эффективность Вооруженных сил РФ в ходе СВО
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Разведка особо выделила высочайшую стойкость российских военных, заявил Шойгу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западная разведка отметила эффективность военных Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Западная разведка отмечает высокую эффективность обороны ВС РФ, минных заграждений, упреждающих авиаударов», — сказал Шойгу в интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Он добавил, что разведка особо выделила высочайшую стойкость российских военных и оперативное реагирование командиров.

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Западная разведка отметила эффективность военных Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Западная разведка отмечает высокую эффективность обороны ВС РФ, минных заграждений, упреждающих авиаударов», — сказал Шойгу в интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Он добавил, что разведка особо выделила высочайшую стойкость российских военных и оперативное реагирование командиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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