Шойгу раскрыл, как западная разведка оценивает действия ВС РФ в ходе СВО

Шойгу: западная разведка отметила эффективность Вооруженных сил РФ в ходе СВО

11 июля 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Разведка особо выделила высочайшую стойкость российских военных, заявил Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западная разведка отметила эффективность военных Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Западная разведка отмечает высокую эффективность обороны ВС РФ, минных заграждений, упреждающих авиаударов», — сказал Шойгу в интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Он добавил, что разведка особо выделила высочайшую стойкость российских военных и оперативное реагирование командиров.

Западная разведка отметила эффективность военных Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Западная разведка отмечает высокую эффективность обороны ВС РФ, минных заграждений, упреждающих авиаударов», — сказал Шойгу в интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Он добавил, что разведка особо выделила высочайшую стойкость российских военных и оперативное реагирование командиров.