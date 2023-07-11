Шойгу раскрыл, как западная разведка оценивает действия ВС РФ в ходе СВО

Разведка особо выделила высочайшую стойкость российских военных, заявил Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Западная разведка отметила эффективность военных Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Западная разведка отмечает высокую эффективность обороны ВС РФ, минных заграждений, упреждающих авиаударов», — сказал Шойгу в интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Он добавил, что разведка особо выделила высочайшую стойкость российских военных и оперативное реагирование командиров.
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