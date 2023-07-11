На челябинском озере вторые сутки ищут пропавшую туристку

На озере Тургояк продолжаются поиски пропавшей с катамарана туристки

12 июля 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

В поисках участвует команда водолазов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На озере Тургояк (Челябинская область) вторые сутки идут поиски пропавшей туристки. Как сообщили URA.RU 12 июля в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, в поисках задействуют водолазов. «Спасатели начали поиск от точки, приблизительно указанной очевидцами происшествия. До полуночи с помощью „кошек“ был обследован квадрат 20 на 40 метров. Сегодня на рассвете поисковые работы возобновлены. Поиск с лодок и на глубине ведется спасателями и водолазами», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС. В ведомстве отметили, что женщина пропала во время плавания на катамаране. Со слов ее близких спасателям удалось выяснить, что она уплыла без спасательного жилета. Инцидент произошел днем 11 июля. Одна из туристок взяла катамаран и уплыла на нем недалеко от берега. Через несколько минут родственники женщины заметили, что катамаран пуст. Своими силами они пытались отыскать ее, но не смогли. Тогда они обратились за помощью к спасателям.

На озере Тургояк (Челябинская область) вторые сутки идут поиски пропавшей туристки. Как сообщили URA.RU 12 июля в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, в поисках задействуют водолазов. «Спасатели начали поиск от точки, приблизительно указанной очевидцами происшествия. До полуночи с помощью „кошек“ был обследован квадрат 20 на 40 метров. Сегодня на рассвете поисковые работы возобновлены. Поиск с лодок и на глубине ведется спасателями и водолазами», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС. В ведомстве отметили, что женщина пропала во время плавания на катамаране. Со слов ее близких спасателям удалось выяснить, что она уплыла без спасательного жилета. Инцидент произошел днем 11 июля. Одна из туристок взяла катамаран и уплыла на нем недалеко от берега. Через несколько минут родственники женщины заметили, что катамаран пуст. Своими силами они пытались отыскать ее, но не смогли. Тогда они обратились за помощью к спасателям.