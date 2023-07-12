12 июля 2023

Бастрыкин потребовал назвать причины волокиты по уголовному делу в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Жители дома по улице Блюхера в Челябинске пожаловались Бастрыкину на затягивание расследования уголовного дела Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад, а также назвать причины волокиты по уголовному делу о нарушении прав жителей дома по улице Блюхера в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-центре СКР.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова повторный доклад об обстоятельствах, причинах волокиты и проделанной работе по уголовному делу о нарушении жилищных прав жительницы Челябинска. Женщина оставила комментарий в аккаунте приемной председателя в соцсети «ВКонтакте», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что женщина с мужем и двумя детьми живут в деревянном доме 1951 года постройки по улице Блюхера в Челябинске. В прошлом году у них десять месяцев не было горячей воды. Капитальный ремонт здания никогда не проводился. И сейчас в нем разрушается крыша, в квартирах и подъезде протекает потолок, просел фундамент, деформировались балки межэтажных перекрытий. Аналогичная ситуация и в других соседних жилых домах. Местная администрация мер к признанию домов аварийными не принимает, а жильцы опасаются за свою безопасность, пояснили в пресс-центре СКР.

Расследование уголовного дела по данной ситуации в Челябинской области проводится. Александр Бастрыкин попросил у Петра Решетникова повторный доклад о проведенных следственных мероприятиях и проделанной работе по решению проблемы, с которой столкнулась заявительница и ее соседи.

Ранее жители Челябинска пожаловались Александру Бастрыкину на ремонт в аварийном доме, который проводится без переселения собственников квартир. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах расследования дела по факту нарушения жилищных прав челябинцев.

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Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад, а также назвать причины волокиты по уголовному делу о нарушении прав жителей дома по улице Блюхера в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-центре СКР. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова повторный доклад об обстоятельствах, причинах волокиты и проделанной работе по уголовному делу о нарушении жилищных прав жительницы Челябинска. Женщина оставила комментарий в аккаунте приемной председателя в соцсети «ВКонтакте», — уточнили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что женщина с мужем и двумя детьми живут в деревянном доме 1951 года постройки по улице Блюхера в Челябинске. В прошлом году у них десять месяцев не было горячей воды. Капитальный ремонт здания никогда не проводился. И сейчас в нем разрушается крыша, в квартирах и подъезде протекает потолок, просел фундамент, деформировались балки межэтажных перекрытий. Аналогичная ситуация и в других соседних жилых домах. Местная администрация мер к признанию домов аварийными не принимает, а жильцы опасаются за свою безопасность, пояснили в пресс-центре СКР. Расследование уголовного дела по данной ситуации в Челябинской области проводится. Александр Бастрыкин попросил у Петра Решетникова повторный доклад о проведенных следственных мероприятиях и проделанной работе по решению проблемы, с которой столкнулась заявительница и ее соседи. Ранее жители Челябинска пожаловались Александру Бастрыкину на ремонт в аварийном доме, который проводится без переселения собственников квартир. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах расследования дела по факту нарушения жилищных прав челябинцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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