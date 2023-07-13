Путин объяснил, почему бойцы ВСУ отказываются садиться в танки Leopard

Россия уничтожила 311 иностранных танков с начала украинского контрнаступления
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся садиться в немецкие танки Leopard, потому что данная техника является приоритетной целью для российских солдат. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Украинские военнослужащие отказываются садиться в эти танки [Leopard], потому что они являются приоритетной целью для ВС РФ», — подчеркнул российский президент Владимир Путин. Его слова транслирует телеканал «Россия 24». Он также добавил, что с 4 июня уничтожено 311 вражеских танков. При этом иностранные горят лучше советских, подчеркнул Путин.
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