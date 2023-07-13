Путин объяснил, почему бойцы ВСУ отказываются садиться в танки Leopard

Путин: танки Leopard являются приоритетной целью для ВС РФ
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Челленджер, Challenger 2, stock, Леопард 2
Россия уничтожила 311 иностранных танков с начала украинского контрнаступления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся садиться в немецкие танки Leopard, потому что данная техника является приоритетной целью для российских солдат. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Украинские военнослужащие отказываются садиться в эти танки [Leopard], потому что они являются приоритетной целью для ВС РФ», — подчеркнул российский президент Владимир Путин. Его слова транслирует телеканал «Россия 24». Он также добавил, что с 4 июня уничтожено 311 вражеских танков. При этом иностранные горят лучше советских, подчеркнул Путин.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся садиться в немецкие танки Leopard, потому что данная техника является приоритетной целью для российских солдат. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Украинские военнослужащие отказываются садиться в эти танки [Leopard], потому что они являются приоритетной целью для ВС РФ», — подчеркнул российский президент Владимир Путин. Его слова транслирует телеканал «Россия 24». Он также добавил, что с 4 июня уничтожено 311 вражеских танков. При этом иностранные горят лучше советских, подчеркнул Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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