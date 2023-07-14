В Москве полиция задержала троих молодых людей с огнеметом. Среди юношей был российский рэп-исполнитель Милиан О’Войд.
«В полицию сначала сообщили о возгорании на крыше дома по 1-му Вражскому переулку. Прибывшие на место сотрудники не обнаружили пожара, но заметили граждан с огнеметом», — передает Пятый канал со ссылкой на источник. Их задержали и изъяли оружие.
По данным telegram-канала 112, среди молодых людей был рэпер Милиан О’Войд, который снимал клип со своей командой. Музыкант хотел добавить спецэффектов в свое видео, но случайно поджег крышу одного из домов.
URA.RU направило запрос УМВД Москвы для уточнения информации о задержании молодых людей. На данный момент ответ не поступил.
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