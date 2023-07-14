В Москве задержали рэпера Милиана О’Войда с огнеметом на крыше дома

14 июля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Троих юношей с огнеметом задержали из-за съемки клипа Фото: Московец Илья © URA.RU В Москве полиция задержала троих молодых людей с огнеметом. Среди юношей был российский рэп-исполнитель Милиан О’Войд. «В полицию сначала сообщили о возгорании на крыше дома по 1-му Вражскому переулку. Прибывшие на место сотрудники не обнаружили пожара, но заметили граждан с огнеметом», — передает Пятый канал со ссылкой на источник. Их задержали и изъяли оружие. По данным telegram-канала 112, среди молодых людей был рэпер Милиан О’Войд, который снимал клип со своей командой. Музыкант хотел добавить спецэффектов в свое видео, но случайно поджег крышу одного из домов. URA.RU направило запрос УМВД Москвы для уточнения информации о задержании молодых людей. На данный момент ответ не поступил.

В Москве полиция задержала троих молодых людей с огнеметом. Среди юношей был российский рэп-исполнитель Милиан О’Войд. «В полицию сначала сообщили о возгорании на крыше дома по 1-му Вражскому переулку. Прибывшие на место сотрудники не обнаружили пожара, но заметили граждан с огнеметом», — передает Пятый канал со ссылкой на источник. Их задержали и изъяли оружие. По данным telegram-канала 112, среди молодых людей был рэпер Милиан О’Войд, который снимал клип со своей командой. Музыкант хотел добавить спецэффектов в свое видео, но случайно поджег крышу одного из домов. URA.RU направило запрос УМВД Москвы для уточнения информации о задержании молодых людей. На данный момент ответ не поступил.