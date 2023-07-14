В Москве задержали рэпера Милиана О’Войда с огнеметом на крыше дома

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Троих юношей с огнеметом задержали из-за съемки клипа Фото:

В Москве полиция задержала троих молодых людей с огнеметом. Среди юношей был российский рэп-исполнитель Милиан О’Войд.

«В полицию сначала сообщили о возгорании на крыше дома по 1-му Вражскому переулку. Прибывшие на место сотрудники не обнаружили пожара, но заметили граждан с огнеметом», — передает Пятый канал со ссылкой на источник. Их задержали и изъяли оружие.

По данным telegram-канала 112, среди молодых людей был рэпер Милиан О’Войд, который снимал клип со своей командой. Музыкант хотел добавить спецэффектов в свое видео, но случайно поджег крышу одного из домов.

URA.RU направило запрос УМВД Москвы для уточнения информации о задержании молодых людей. На данный момент ответ не поступил.

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В Москве полиция задержала троих молодых людей с огнеметом. Среди юношей был российский рэп-исполнитель Милиан О’Войд. «В полицию сначала сообщили о возгорании на крыше дома по 1-му Вражскому переулку. Прибывшие на место сотрудники не обнаружили пожара, но заметили граждан с огнеметом», — передает Пятый канал со ссылкой на источник. Их задержали и изъяли оружие. По данным telegram-канала 112, среди молодых людей был рэпер Милиан О’Войд, который снимал клип со своей командой. Музыкант хотел добавить спецэффектов в свое видео, но случайно поджег крышу одного из домов. URA.RU направило запрос УМВД Москвы для уточнения информации о задержании молодых людей. На данный момент ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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