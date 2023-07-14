14 июля 2023

Челябинский депутат Лантратова организовала телемост мобилизованных с родными. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Яна Лантратова. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова стала инициатором проведения телемостов бойцов с близкими Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области организован очередной телемост между военными, находящимися на спецоперации, и их родными. Инициатором первых подобных онлайн-встреч стала челябинский депутат Яна Лантратова, к этому моменту проведено более 530 подключений. Об этом сообщили в соцсетях.

«В Челябинской области прошел очередной телемост, на котором военнослужащие, участвующие в СВО, смогли пообщаться со своими близкими. Эта область стала первым регионом, начавшим проводить такие телемосты, которые организовала член рабочей группы Яна Лантратова. На данный момент проведено свыше 530 телемостов», — сообщили в telegram-канале «Рабочая группа по СВО».

На кадрах видео близкие мобилизованных благодарят губернатора региона Алексея Текслера и правительство Челябинской области за помощь в организации телемоста. Они отмечают, что подобные встречи несут тепло и радость, окрыляют бойцов на победу.

Телемосты для бойцов проводятся регулярно, одна из первых встреч для челябинцев была организована в январе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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В Челябинской области организован очередной телемост между военными, находящимися на спецоперации, и их родными. Инициатором первых подобных онлайн-встреч стала челябинский депутат Яна Лантратова, к этому моменту проведено более 530 подключений. Об этом сообщили в соцсетях. «В Челябинской области прошел очередной телемост, на котором военнослужащие, участвующие в СВО, смогли пообщаться со своими близкими. Эта область стала первым регионом, начавшим проводить такие телемосты, которые организовала член рабочей группы Яна Лантратова. На данный момент проведено свыше 530 телемостов», — сообщили в telegram-канале «Рабочая группа по СВО». На кадрах видео близкие мобилизованных благодарят губернатора региона Алексея Текслера и правительство Челябинской области за помощь в организации телемоста. Они отмечают, что подобные встречи несут тепло и радость, окрыляют бойцов на победу. Телемосты для бойцов проводятся регулярно, одна из первых встреч для челябинцев была организована в январе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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