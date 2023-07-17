СК возбудил дело о теракте на Крымском мосту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанный режиссер Кирилл Серебренников у СК РФ. Москва, табличка, следственный комитет рф
СК РФ возбудил уголовное дело о терроризме по факту теракта на Крымском мосту Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о терроризме в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту. Инцидент произошел в ночь на 17 июля.

«По факту повреждения Крымского моста Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело. Возбуждено по признакам преступления по статье 205 УК РФ (террористический акт)», — уточнило ведомство в своем telegram-канале.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о терроризме в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту. Инцидент произошел в ночь на 17 июля. «По факту повреждения Крымского моста Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело. Возбуждено по признакам преступления по статье 205 УК РФ (террористический акт)», — уточнило ведомство в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...