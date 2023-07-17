СК возбудил дело о теракте на Крымском мосту

СК РФ возбудил уголовное дело о терроризме по факту теракта на Крымском мосту
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о терроризме в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту. Инцидент произошел в ночь на 17 июля.
«По факту повреждения Крымского моста Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело. Возбуждено по признакам преступления по статье 205 УК РФ (террористический акт)», —
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