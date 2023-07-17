В Кремле заявили об усилении мер безопасности в Крыму

Главной задачей является обеспечение безопасности, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
После теракта на Крымском мосту возможно усиление мер безопасности на полуострове. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Дополнительные меры безопасности постоянно принимаются и совершенствуются для обеспечения безопасности. Возрастает туристическая нагрузка, что приводит к образованию очередей. Главной задачей является обеспечение безопасности. Мы осознаем причины теракта и знаем, кто стоит за ним. Решение этой проблемы потребует собранности от всех нас», — заявил Песков.
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