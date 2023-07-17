В Кремле заявили об усилении мер безопасности в Крыму

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Главной задачей является обеспечение безопасности, заявил Дмитрий Песков Фото:
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ЧП на Крымском мосту

После теракта на Крымском мосту возможно усиление мер безопасности на полуострове. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Дополнительные меры безопасности постоянно принимаются и совершенствуются для обеспечения безопасности. Возрастает туристическая нагрузка, что приводит к образованию очередей. Главной задачей является обеспечение безопасности. Мы осознаем причины теракта и знаем, кто стоит за ним. Решение этой проблемы потребует собранности от всех нас», — заявил Песков.

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После теракта на Крымском мосту возможно усиление мер безопасности на полуострове. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Дополнительные меры безопасности постоянно принимаются и совершенствуются для обеспечения безопасности. Возрастает туристическая нагрузка, что приводит к образованию очередей. Главной задачей является обеспечение безопасности. Мы осознаем причины теракта и знаем, кто стоит за ним. Решение этой проблемы потребует собранности от всех нас», — заявил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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