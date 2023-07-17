В Кремле заявили об усилении мер безопасности в Крыму 17 июля 2023 в 13:57 Размер текста - 17 + Главной задачей является обеспечение безопасности, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту После теракта на Крымском мосту возможно усиление мер безопасности на полуострове. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Дополнительные меры безопасности постоянно принимаются и совершенствуются для обеспечения безопасности. Возрастает туристическая нагрузка, что приводит к образованию очередей. Главной задачей является обеспечение безопасности. Мы осознаем причины теракта и знаем, кто стоит за ним. Решение этой проблемы потребует собранности от всех нас», — заявил Песков. После теракта на Крымском мосту возможно усиление мер безопасности на полуострове. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Дополнительные меры безопасности постоянно принимаются и совершенствуются для обеспечения безопасности. Возрастает туристическая нагрузка, что приводит к образованию очередей. Главной задачей является обеспечение безопасности. Мы осознаем причины теракта и знаем, кто стоит за ним. Решение этой проблемы потребует собранности от всех нас», — заявил Песков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям