112: мужчина пытался поджечь Мавзолей на Красной площади

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Форум "Культура. Взгляд в будущее". Москва, площадь красная , мавзолей ленина, город москва, кремль
Мужчина оказал полицейским сопротивление на Красной площади, пишет 112 Фото:

В Москве на Красной площади мужчина пытался поджечь Мавзолей советского вождя Владимира Ленина. Об этом сообщает 112.

«Инцидент произошел сегодня ночью. Неизвестный взял с собой бутылку с горючей смесью и пошел на Красную площадь», — написали в telegram-канале. Там отметили, что коктейль Молотова попал в ограждение, но возгорания не последовало.

По данным канала, мужчина оказал сопротивление полицейским при задержании. Там отмечают, что он находился в неадекватном состоянии.

URA.RU направило запрос в МВД по Москве. Ответ ожидается.

Ранее в Москве мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея. Он попытался открыть дверь, а после признался, что пытался похитить тело.

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В Москве на Красной площади мужчина пытался поджечь Мавзолей советского вождя Владимира Ленина. Об этом сообщает 112. «Инцидент произошел сегодня ночью. Неизвестный взял с собой бутылку с горючей смесью и пошел на Красную площадь», — написали в telegram-канале. Там отметили, что коктейль Молотова попал в ограждение, но возгорания не последовало. По данным канала, мужчина оказал сопротивление полицейским при задержании. Там отмечают, что он находился в неадекватном состоянии. URA.RU направило запрос в МВД по Москве. Ответ ожидается. Ранее в Москве мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея. Он попытался открыть дверь, а после признался, что пытался похитить тело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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