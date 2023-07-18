112: мужчина пытался поджечь Мавзолей на Красной площади

18 июля 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Мужчина оказал полицейским сопротивление на Красной площади, пишет 112 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве на Красной площади мужчина пытался поджечь Мавзолей советского вождя Владимира Ленина. Об этом сообщает 112. «Инцидент произошел сегодня ночью. Неизвестный взял с собой бутылку с горючей смесью и пошел на Красную площадь», — написали в telegram-канале. Там отметили, что коктейль Молотова попал в ограждение, но возгорания не последовало. По данным канала, мужчина оказал сопротивление полицейским при задержании. Там отмечают, что он находился в неадекватном состоянии. URA.RU направило запрос в МВД по Москве. Ответ ожидается. Ранее в Москве мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея. Он попытался открыть дверь, а после признался, что пытался похитить тело.

В Москве на Красной площади мужчина пытался поджечь Мавзолей советского вождя Владимира Ленина. Об этом сообщает 112. «Инцидент произошел сегодня ночью. Неизвестный взял с собой бутылку с горючей смесью и пошел на Красную площадь», — написали в telegram-канале. Там отметили, что коктейль Молотова попал в ограждение, но возгорания не последовало. По данным канала, мужчина оказал сопротивление полицейским при задержании. Там отмечают, что он находился в неадекватном состоянии. URA.RU направило запрос в МВД по Москве. Ответ ожидается. Ранее в Москве мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея. Он попытался открыть дверь, а после признался, что пытался похитить тело.