112: мужчина пытался поджечь Мавзолей на Красной площади

В Москве на Красной площади мужчина пытался поджечь Мавзолей советского вождя Владимира Ленина. Об этом сообщает 112.
«Инцидент произошел сегодня ночью. Неизвестный взял с собой бутылку с горючей смесью и пошел на Красную площадь», — написали в telegram-канале. Там отметили, что коктейль Молотова попал в ограждение, но возгорания не последовало.
По данным канала, мужчина оказал сопротивление полицейским при задержании. Там отмечают, что он находился в неадекватном состоянии.
URA.RU направило запрос в МВД по Москве. Ответ ожидается.
Ранее в Москве мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея. Он попытался открыть дверь, а после признался, что пытался похитить тело.
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