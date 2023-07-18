Кремль ответил на заявление Киева, что РФ сама атаковала Крымский мост

Песков: в Москве сразу понимали, что за атакой на Крымский мост стоит киевский режим
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Киев сделал противоречивые заявления, сказал Дмитрий Песков Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Россия сразу понимала, что за атакой на Крымский мост стоит Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Москве с самого начала было понятно, что это террористическая акция, которая была реализована киевским режимом», — сказал Песков. Он добавил, что Киев сделал противоречивые заявления сначала о том, что атаку совершила Служба безопасности Украины, а затем — Россия.

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Россия сразу понимала, что за атакой на Крымский мост стоит Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Москве с самого начала было понятно, что это террористическая акция, которая была реализована киевским режимом», — сказал Песков. Он добавил, что Киев сделал противоречивые заявления сначала о том, что атаку совершила Служба безопасности Украины, а затем — Россия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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