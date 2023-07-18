Кремль ответил на заявление Киева, что РФ сама атаковала Крымский мост

Киев сделал противоречивые заявления, сказал Дмитрий Песков
новость из сюжетаВзрыв на Крымском мосту
Россия сразу понимала, что за атакой на Крымский мост стоит Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Москве с самого начала было понятно, что это террористическая акция, которая была реализована киевским режимом», — сказал Песков. Он добавил, что Киев сделал противоречивые заявления сначала о том, что атаку совершила Служба безопасности Украины, а затем — Россия.
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