Baza опубликовала фото бойцов ЧВК «Вагнер», убитых за отказ участвовать в мятеже

В интернете появились кадры с места убийства бойцов ЧВК «Вагнер» в Воронежской области. Их ликвидировали за отказ участвовать в вооруженном восстании основателя частной компании Евгения Пригожина, пишет telegram-канал Baza.
На кадрах запечатлены тела двоих бойцов «Вагнера», лежащие в поле. Рядом с ними стоит автомобиль с оружием и ящиками с боеприпасами.
Ранее на территории Хохольского района Воронежской области обнаружили тела двух военных с огнестрельными ранениями. Документов о погибших при себе не было, передает A42.Ru. Позже следователи вычислили подозреваемого в их убийстве, которым оказался 25-летний уроженец Киргизии. В ходе допроса он признался, сам является бойцом «Вагнера», а убитые отказывались участвовать в вооруженном мятеже.
В интернете появились кадры с места убийства бойцов ЧВК «Вагнер» в Воронежской области. Их ликвидировали за отказ участвовать в вооруженном восстании основателя частной компании Евгения Пригожина, пишет telegram-канал Baza. На кадрах запечатлены тела двоих бойцов «Вагнера», лежащие в поле. Рядом с ними стоит автомобиль с оружием и ящиками с боеприпасами. Ранее на территории Хохольского района Воронежской области обнаружили тела двух военных с огнестрельными ранениями. Документов о погибших при себе не было, передает A42.Ru. Позже следователи вычислили подозреваемого в их убийстве, которым оказался 25-летний уроженец Киргизии. В ходе допроса он признался, сам является бойцом «Вагнера», а убитые отказывались участвовать в вооруженном мятеже.