Baza опубликовала фото бойцов ЧВК «Вагнер», убитых за отказ участвовать в мятеже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, каска, автомат калашникова, оружие, чвк, сво, каска солдатская
Появились кадры бойцов ЧВК «Вагнер», отказавшихся участвовать в мятеже Фото:

В интернете появились кадры с места убийства бойцов ЧВК «Вагнер» в Воронежской области. Их ликвидировали за отказ участвовать в вооруженном восстании основателя частной компании Евгения Пригожина, пишет telegram-канал Baza.

На кадрах запечатлены тела двоих бойцов «Вагнера», лежащие в поле. Рядом с ними стоит автомобиль с оружием и ящиками с боеприпасами.

Ранее на территории Хохольского района Воронежской области обнаружили тела двух военных с огнестрельными ранениями. Документов о погибших при себе не было, передает A42.Ru. Позже следователи вычислили подозреваемого в их убийстве, которым оказался 25-летний уроженец Киргизии. В ходе допроса он признался, сам является бойцом «Вагнера», а убитые отказывались участвовать в вооруженном мятеже.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В интернете появились кадры с места убийства бойцов ЧВК «Вагнер» в Воронежской области. Их ликвидировали за отказ участвовать в вооруженном восстании основателя частной компании Евгения Пригожина, пишет telegram-канал Baza. На кадрах запечатлены тела двоих бойцов «Вагнера», лежащие в поле. Рядом с ними стоит автомобиль с оружием и ящиками с боеприпасами. Ранее на территории Хохольского района Воронежской области обнаружили тела двух военных с огнестрельными ранениями. Документов о погибших при себе не было, передает A42.Ru. Позже следователи вычислили подозреваемого в их убийстве, которым оказался 25-летний уроженец Киргизии. В ходе допроса он признался, сам является бойцом «Вагнера», а убитые отказывались участвовать в вооруженном мятеже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...