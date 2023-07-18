Baza: владелец Durex передумал уходить из России

Baza: компания Reckitt Benckiser продолжает поставлять товары в РФ, несмотря на заявления об уходе
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Презервативы Durex. Екатеринбург, средства гигиены, презервативы, контрацепция, durex
Компания-владелец Durex продолжает работать на российском рынке Фото:

Британская компания Reckitt Benckiser, владеющая брендами Durex, Vanish, Strepsils и Nurofen, передумала покидать российский рынок. Об этом написали в telegram-канале Baza со ссылкой на осведомленные источники.

«В апреле 2022 года компания Reckitt Benckiser объявила о намерении передать права на свой российский бизнес — в него входят бренды Durex, Vanish, Nurofen, Strepsils и другие. Однако <…> этого не произошло, а все категории товаров производятся и поставляются так же, как раньше», — заявили в telegram-канале.

В СМИ также написали, что корпорация не планирует передавать кому-то бизнес. Кроме того, бывший СЕО Лаксман Нарасимхан, при котором были заявления об уходе компании из РФ, уволился в сентябре 2022 года.

Reckitt Benckiser объявила об уходе с российского рынка и передаче бизнеса в апреле 2022 года. Сообщалось и о начале процесса передачи владения активами третьей стороне или местным сотрудникам.

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Британская компания Reckitt Benckiser, владеющая брендами Durex, Vanish, Strepsils и Nurofen, передумала покидать российский рынок. Об этом написали в telegram-канале Baza со ссылкой на осведомленные источники. «В апреле 2022 года компания Reckitt Benckiser объявила о намерении передать права на свой российский бизнес — в него входят бренды Durex, Vanish, Nurofen, Strepsils и другие. Однако <…> этого не произошло, а все категории товаров производятся и поставляются так же, как раньше», — заявили в telegram-канале. В СМИ также написали, что корпорация не планирует передавать кому-то бизнес. Кроме того, бывший СЕО Лаксман Нарасимхан, при котором были заявления об уходе компании из РФ, уволился в сентябре 2022 года. Reckitt Benckiser объявила об уходе с российского рынка и передаче бизнеса в апреле 2022 года. Сообщалось и о начале процесса передачи владения активами третьей стороне или местным сотрудникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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