Baza: владелец Durex передумал уходить из России

Baza: компания Reckitt Benckiser продолжает поставлять товары в РФ, несмотря на заявления об уходе

18 июля 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Компания-владелец Durex продолжает работать на российском рынке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Британская компания Reckitt Benckiser, владеющая брендами Durex, Vanish, Strepsils и Nurofen, передумала покидать российский рынок. Об этом написали в telegram-канале Baza со ссылкой на осведомленные источники. «В апреле 2022 года компания Reckitt Benckiser объявила о намерении передать права на свой российский бизнес — в него входят бренды Durex, Vanish, Nurofen, Strepsils и другие. Однако <…> этого не произошло, а все категории товаров производятся и поставляются так же, как раньше», — заявили в telegram-канале. В СМИ также написали, что корпорация не планирует передавать кому-то бизнес. Кроме того, бывший СЕО Лаксман Нарасимхан, при котором были заявления об уходе компании из РФ, уволился в сентябре 2022 года. Reckitt Benckiser объявила об уходе с российского рынка и передаче бизнеса в апреле 2022 года. Сообщалось и о начале процесса передачи владения активами третьей стороне или местным сотрудникам.

Британская компания Reckitt Benckiser, владеющая брендами Durex, Vanish, Strepsils и Nurofen, передумала покидать российский рынок. Об этом написали в telegram-канале Baza со ссылкой на осведомленные источники. «В апреле 2022 года компания Reckitt Benckiser объявила о намерении передать права на свой российский бизнес — в него входят бренды Durex, Vanish, Nurofen, Strepsils и другие. Однако <…> этого не произошло, а все категории товаров производятся и поставляются так же, как раньше», — заявили в telegram-канале. В СМИ также написали, что корпорация не планирует передавать кому-то бизнес. Кроме того, бывший СЕО Лаксман Нарасимхан, при котором были заявления об уходе компании из РФ, уволился в сентябре 2022 года. Reckitt Benckiser объявила об уходе с российского рынка и передаче бизнеса в апреле 2022 года. Сообщалось и о начале процесса передачи владения активами третьей стороне или местным сотрудникам.