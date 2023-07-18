Полянский: в кулуарах ООН возмутились из-за атаки на Крымский мост

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Полянский рассказал о чем шепчутся в кулуарах ООН Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

Дипломаты ряда стран в кулуарах ООН возмущаются из-за атаки ВСУ на Крымский мост. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В кулуарах коллеги, особенно из незаангажированных стран высказывают, как минимум удивление, а некоторые и возмущение этой ситуацией. Потому что все прекрасно понимают, что это удар по мирной инфраструктуре», — сказал Полянский в эфире в эфире телеканала Соловьев-Live. По его словам, они прекрасно понимают, что пострадали невинные люди.

17 июля на Крымском мосту прогремели два взрыва. В результате теракта погибли два жителя Новооскольского округа, тяжело ранена девочка-подросток, пишет телеканал 360. Позже президент России Владимир Путин сообщил о подготовке Минобороны РФ ответа на теракт на Крымском мосту, передает RT.

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Дипломаты ряда стран в кулуарах ООН возмущаются из-за атаки ВСУ на Крымский мост. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «В кулуарах коллеги, особенно из незаангажированных стран высказывают, как минимум удивление, а некоторые и возмущение этой ситуацией. Потому что все прекрасно понимают, что это удар по мирной инфраструктуре», — сказал Полянский в эфире в эфире телеканала Соловьев-Live. По его словам, они прекрасно понимают, что пострадали невинные люди. 17 июля на Крымском мосту прогремели два взрыва. В результате теракта погибли два жителя Новооскольского округа, тяжело ранена девочка-подросток, пишет телеканал 360. Позже президент России Владимир Путин сообщил о подготовке Минобороны РФ ответа на теракт на Крымском мосту, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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