В Кремле отреагировали на угрозы США ввести санкции против Киргизии

В Кремле уверены, что угроза новых санкций США в отношении Киргизии не повлияют на интеграционные процессы. Как сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия дорожит отношениями с Киргизской Республикой.
«Киргизия является нашим близким партнером и союзником. Нас объединяет участие в весьма продвинутых интеграционных процессах. Это ЕАЭС прежде всего. Это интеграция, которая приносит пользу самой Киргизии, и мы намерены и дальше развивать наши двусторонние отношения, которыми мы весьма дорожим, и все форматы нашей совместной интеграции», — подчеркнул Песков.
США готовят санкции в отношении Киргизии, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на официальные лица. Тем самым Соединенные Штаты пытаются вынудить эту центральноазиатскую страну прекратить торговлю с Россией.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.