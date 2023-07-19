В Кремле отреагировали на угрозы США ввести санкции против Киргизии

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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
В Кремле отреагировали на угрозы США ввести санкции против Киргизии Фото:

В Кремле уверены, что угроза новых санкций США в отношении Киргизии не повлияют на интеграционные процессы. Как сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия дорожит отношениями с Киргизской Республикой.

«Киргизия является нашим близким партнером и союзником. Нас объединяет участие в весьма продвинутых интеграционных процессах. Это ЕАЭС прежде всего. Это интеграция, которая приносит пользу самой Киргизии, и мы намерены и дальше развивать наши двусторонние отношения, которыми мы весьма дорожим, и все форматы нашей совместной интеграции», — подчеркнул Песков.

США готовят санкции в отношении Киргизии, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на официальные лица. Тем самым Соединенные Штаты пытаются вынудить эту центральноазиатскую страну прекратить торговлю с Россией.

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В Кремле уверены, что угроза новых санкций США в отношении Киргизии не повлияют на интеграционные процессы. Как сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия дорожит отношениями с Киргизской Республикой. «Киргизия является нашим близким партнером и союзником. Нас объединяет участие в весьма продвинутых интеграционных процессах. Это ЕАЭС прежде всего. Это интеграция, которая приносит пользу самой Киргизии, и мы намерены и дальше развивать наши двусторонние отношения, которыми мы весьма дорожим, и все форматы нашей совместной интеграции», — подчеркнул Песков. США готовят санкции в отношении Киргизии, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на официальные лица. Тем самым Соединенные Штаты пытаются вынудить эту центральноазиатскую страну прекратить торговлю с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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