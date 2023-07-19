WP: США намерены лишить Россию торгового союзника

WP: США готовят санкции против Киргизии из-за ее торговли с РФ

19 июля 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Санкции могут быть объявлены уже на этой неделе, заявили чиновники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация президента США Джо Байдена готовит экономические меры, направленные на Киргизию с целью прекращения торговли с РФ якобы подсанкционными товарами. Об этом сообщили американские чиновники. «Администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю», — пишет издание The Washington Post, ссылаясь на официальные лица США. Там отмечают, что санкции могут быть объявлены уже на этой неделе. Ранее ЕС и США приняли дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами. В документе также указали, что приняты экономические меры для ослабления военно-промышленного комплекса России. Евросоюз также согласовал санкции против Белоруссии в военной сфере. Под санкции могут попасть запчасти для самолетов и оборудование для ведения боевых действий, передает «Национальная служба новостей».

Администрация президента США Джо Байдена готовит экономические меры, направленные на Киргизию с целью прекращения торговли с РФ якобы подсанкционными товарами. Об этом сообщили американские чиновники. «Администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю», — пишет издание The Washington Post, ссылаясь на официальные лица США. Там отмечают, что санкции могут быть объявлены уже на этой неделе. Ранее ЕС и США приняли дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами. В документе также указали, что приняты экономические меры для ослабления военно-промышленного комплекса России. Евросоюз также согласовал санкции против Белоруссии в военной сфере. Под санкции могут попасть запчасти для самолетов и оборудование для ведения боевых действий, передает «Национальная служба новостей».