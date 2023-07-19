WP: США намерены лишить Россию торгового союзника

WP: США готовят санкции против Киргизии из-за ее торговли с РФ
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Бишкек, киргизия, кыргызстан
Санкции могут быть объявлены уже на этой неделе, заявили чиновники Фото:

Администрация президента США Джо Байдена готовит экономические меры, направленные на Киргизию с целью прекращения торговли с РФ якобы подсанкционными товарами. Об этом сообщили американские чиновники.

«Администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю», — пишет издание The Washington Post, ссылаясь на официальные лица США. Там отмечают, что санкции могут быть объявлены уже на этой неделе.

Ранее ЕС и США приняли дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами. В документе также указали, что приняты экономические меры для ослабления военно-промышленного комплекса России. Евросоюз также согласовал санкции против Белоруссии в военной сфере. Под санкции могут попасть запчасти для самолетов и оборудование для ведения боевых действий, передает «Национальная служба новостей».

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Администрация президента США Джо Байдена готовит экономические меры, направленные на Киргизию с целью прекращения торговли с РФ якобы подсанкционными товарами. Об этом сообщили американские чиновники. «Администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю», — пишет издание The Washington Post, ссылаясь на официальные лица США. Там отмечают, что санкции могут быть объявлены уже на этой неделе. Ранее ЕС и США приняли дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами. В документе также указали, что приняты экономические меры для ослабления военно-промышленного комплекса России. Евросоюз также согласовал санкции против Белоруссии в военной сфере. Под санкции могут попасть запчасти для самолетов и оборудование для ведения боевых действий, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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