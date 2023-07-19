19 июля 2023

Свердловские таможенники заблокировали вывоз валюты в Азию

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пытался провезти через границу более миллиона рублей Фото:

Пассажир рейса «Екатеринбург — Самарканд» пытался вывезти в Узбекистан более миллиона рублей, однако был остановлен таможенниками в аэропорту Кольцово. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ).

«Более миллиона рублей наличными пытался вывезти 37-летний мужчина. Для прохождения таможенного контроля он выбрал „зеленый“ коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Однако в ходе досмотра кольцовские таможенники обнаружили у него в клатче 14104 доллара США», — говорится в сообщении.

По правилам, через границу можно вывозить не более десяти тысяч долларов, а сумму, превышающую эквивалент, необходимо задекларировать. По словам мужчины, он не был знаком с таможенными правилами и не заполнял декларацию. В отношении него возбуждено административное дело. Мужчина будет вынужден заплатить до 100% от суммы превышения лимита.

Ранее URA.RU сообщало о задержании гражданина КНР в аэропорту Кольцово. Он пытался вывезти в Китай более десяти миллионов рублей. Задержанный объяснял, что не знал о правилах провоза денег. Средства у мужчины были изъяты.

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Пассажир рейса «Екатеринбург — Самарканд» пытался вывезти в Узбекистан более миллиона рублей, однако был остановлен таможенниками в аэропорту Кольцово. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ). «Более миллиона рублей наличными пытался вывезти 37-летний мужчина. Для прохождения таможенного контроля он выбрал „зеленый“ коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Однако в ходе досмотра кольцовские таможенники обнаружили у него в клатче 14104 доллара США», — говорится в сообщении. По правилам, через границу можно вывозить не более десяти тысяч долларов, а сумму, превышающую эквивалент, необходимо задекларировать. По словам мужчины, он не был знаком с таможенными правилами и не заполнял декларацию. В отношении него возбуждено административное дело. Мужчина будет вынужден заплатить до 100% от суммы превышения лимита. Ранее URA.RU сообщало о задержании гражданина КНР в аэропорту Кольцово. Он пытался вывезти в Китай более десяти миллионов рублей. Задержанный объяснял, что не знал о правилах провоза денег. Средства у мужчины были изъяты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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