Свердловские таможенники заблокировали вывоз валюты в Азию

20 июля 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Мужчина пытался провезти через границу более миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пассажир рейса «Екатеринбург — Самарканд» пытался вывезти в Узбекистан более миллиона рублей, однако был остановлен таможенниками в аэропорту Кольцово. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ). «Более миллиона рублей наличными пытался вывезти 37-летний мужчина. Для прохождения таможенного контроля он выбрал „зеленый“ коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Однако в ходе досмотра кольцовские таможенники обнаружили у него в клатче 14104 доллара США», — говорится в сообщении. По правилам, через границу можно вывозить не более десяти тысяч долларов, а сумму, превышающую эквивалент, необходимо задекларировать. По словам мужчины, он не был знаком с таможенными правилами и не заполнял декларацию. В отношении него возбуждено административное дело. Мужчина будет вынужден заплатить до 100% от суммы превышения лимита. Ранее URA.RU сообщало о задержании гражданина КНР в аэропорту Кольцово. Он пытался вывезти в Китай более десяти миллионов рублей. Задержанный объяснял, что не знал о правилах провоза денег. Средства у мужчины были изъяты.

Пассажир рейса «Екатеринбург — Самарканд» пытался вывезти в Узбекистан более миллиона рублей, однако был остановлен таможенниками в аэропорту Кольцово. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ). «Более миллиона рублей наличными пытался вывезти 37-летний мужчина. Для прохождения таможенного контроля он выбрал „зеленый“ коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Однако в ходе досмотра кольцовские таможенники обнаружили у него в клатче 14104 доллара США», — говорится в сообщении. По правилам, через границу можно вывозить не более десяти тысяч долларов, а сумму, превышающую эквивалент, необходимо задекларировать. По словам мужчины, он не был знаком с таможенными правилами и не заполнял декларацию. В отношении него возбуждено административное дело. Мужчина будет вынужден заплатить до 100% от суммы превышения лимита. Ранее URA.RU сообщало о задержании гражданина КНР в аэропорту Кольцово. Он пытался вывезти в Китай более десяти миллионов рублей. Задержанный объяснял, что не знал о правилах провоза денег. Средства у мужчины были изъяты.