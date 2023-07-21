На Украине признали превосходство российского истребителя Су-35

Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат назвал российский Су-35 самым опасным самолетом

Су-35 оснащены серьезным вооружением, отметил Юрий Игнат Фото: CC BY-SA 2.0, Александр Маркин, Wikimedia Commons

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские истребители Су-35 представляют угрозу для украинской армии. Также эти самолеты имеют серьезное вооружение. Об этом заявил представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат. Так он ответил на вопрос о том, чем Россия сможет ответить Киеву на американские истребители F-16.

«Основной самолет, который представляет для нас угрозу — это Су-35. Это нужно признать. Он сбивается. Но он все же технологичен и имеет серьезное вооружение» — сказал Юрий Игнат в интервью «РБК-Украина». Он также назвал Су-35 одним из лучших самолетов.

Су-34 является многоцелевым истребителем поколения 4++. Самолет оснащен информационно-управляющей системой и радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, способной обнаруживать цель на расстоянии от 100 до 400 километров.

Ранее стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала партию самолетов Су-35. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, своевременное выполнение гособоронзаказа является приоритетной задачей для отечественного ОПК, передает RT.