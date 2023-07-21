В Минцифры сообщили о начале приема заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов

Прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов начнется 24 июля
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IT-специалисты смогут подать заявки на отсрочку от армии с 24 июля Фото:

В России с 24 июля начнут принимать заявки на отсрочку от армии для сотрудников IT-компаний. Прием продлится до 8 августа, сообщили в Минцифры РФ.

«Сотрудники ИТ-компаний с 24 июля по 8 августа смогут через „Госуслуги“ подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва», — заявили в Минцифры. Сообщение передает РИА Новости.

Уточняется, что работодатель сможет увидеть заявки от своих подчиненных в личном кабинете на портале «Госуслуг». Кроме того, организация имеет возможность самостоятельно внести работника в список на отсрочку, если у сотрудника нет личного кабинета. До 11 августа предприятию нужно будет проверить все сведения в списках, после чего отправить их в Минцифры. После этого ведомство до 31 августа должно будет предать документы в Минобороны РФ.

Среди требований для отсрочки числятся российское гражданство, возраст от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору, а также работа в аккредитованной компании. Также обязательно наличие высшего образования по IT-специальности.

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В России с 24 июля начнут принимать заявки на отсрочку от армии для сотрудников IT-компаний. Прием продлится до 8 августа, сообщили в Минцифры РФ. «Сотрудники ИТ-компаний с 24 июля по 8 августа смогут через „Госуслуги“ подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва», — заявили в Минцифры. Сообщение передает РИА Новости. Уточняется, что работодатель сможет увидеть заявки от своих подчиненных в личном кабинете на портале «Госуслуг». Кроме того, организация имеет возможность самостоятельно внести работника в список на отсрочку, если у сотрудника нет личного кабинета. До 11 августа предприятию нужно будет проверить все сведения в списках, после чего отправить их в Минцифры. После этого ведомство до 31 августа должно будет предать документы в Минобороны РФ. Среди требований для отсрочки числятся российское гражданство, возраст от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору, а также работа в аккредитованной компании. Также обязательно наличие высшего образования по IT-специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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