Расчеты САУ «Мста-С» с челябинскими двигателями поражают объекты ВСУ на купянском направлении. Видео

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Армия, разное, архив. Пермь, военная техника, увз, гаубица мста с
В расчетных установках стоят более современные двигатели В84МС с мощностью 840 лс Фото:

Бойцы на фронте поражают объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении с помощью расчетов самоходных установок «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» («УВЗ», Свердловская область) из Челябинска. Видео боя показало Минобороны РФ.

«Артподразделения Западного военного округа продолжают систематическое уничтожение националистов в зоне спецоперации. На Купянском направлении бойцы поражают скопление живой силы, вооружение и военную технику, разрушают оборонительные сооружения и подавляют пункты управления украинских боевиков», — уточнили в военном ведомстве.

В боях задействовали расчеты САУ «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. В расчетных установках стоят более современные двигатели В84МС с мощностью 840 лс.

«Дальность цели разная от 8 до 24 километров. [Цель уничтожения] …пехота, бронетехника, контрбатарейная борьба. Работаем, работаем, как будто трудовые будни начались. Волнение по началу было, сейчас уже нет. Двигаемся вперед», — рассказал наводчик с позывным «Гончар».

Ранее бойцы с помощью самоходных установок с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» уничтожили польскую гаубицу «Краб». Бой шел на Краснолиманском направлении.

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Бойцы на фронте поражают объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении с помощью расчетов самоходных установок «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» («УВЗ», Свердловская область) из Челябинска. Видео боя показало Минобороны РФ. «Артподразделения Западного военного округа продолжают систематическое уничтожение националистов в зоне спецоперации. На Купянском направлении бойцы поражают скопление живой силы, вооружение и военную технику, разрушают оборонительные сооружения и подавляют пункты управления украинских боевиков», — уточнили в военном ведомстве. В боях задействовали расчеты САУ «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. В расчетных установках стоят более современные двигатели В84МС с мощностью 840 лс. «Дальность цели разная от 8 до 24 километров. [Цель уничтожения] …пехота, бронетехника, контрбатарейная борьба. Работаем, работаем, как будто трудовые будни начались. Волнение по началу было, сейчас уже нет. Двигаемся вперед», — рассказал наводчик с позывным «Гончар». Ранее бойцы с помощью самоходных установок с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» уничтожили польскую гаубицу «Краб». Бой шел на Краснолиманском направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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