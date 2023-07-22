Расчеты САУ «Мста-С» с челябинскими двигателями поражают объекты ВСУ на купянском направлении. Видео 22 июля 2023 в 12:09 Размер текста - 17 + В расчетных установках стоят более современные двигатели В84МС с мощностью 840 лс Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бойцы на фронте поражают объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении с помощью расчетов самоходных установок «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» («УВЗ», Свердловская область) из Челябинска. Видео боя показало Минобороны РФ. «Артподразделения Западного военного округа продолжают систематическое уничтожение националистов в зоне спецоперации. На Купянском направлении бойцы поражают скопление живой силы, вооружение и военную технику, разрушают оборонительные сооружения и подавляют пункты управления украинских боевиков», — уточнили в военном ведомстве. В боях задействовали расчеты САУ «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. В расчетных установках стоят более современные двигатели В84МС с мощностью 840 лс. «Дальность цели разная от 8 до 24 километров. [Цель уничтожения] …пехота, бронетехника, контрбатарейная борьба. Работаем, работаем, как будто трудовые будни начались. Волнение по началу было, сейчас уже нет. Двигаемся вперед», — рассказал наводчик с позывным «Гончар». Ранее бойцы с помощью самоходных установок с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» уничтожили польскую гаубицу «Краб». Бой шел на Краснолиманском направлении. Бойцы на фронте поражают объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении с помощью расчетов самоходных установок «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» («УВЗ», Свердловская область) из Челябинска. Видео боя показало Минобороны РФ. «Артподразделения Западного военного округа продолжают систематическое уничтожение националистов в зоне спецоперации. На Купянском направлении бойцы поражают скопление живой силы, вооружение и военную технику, разрушают оборонительные сооружения и подавляют пункты управления украинских боевиков», — уточнили в военном ведомстве. В боях задействовали расчеты САУ «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. В расчетных установках стоят более современные двигатели В84МС с мощностью 840 лс. «Дальность цели разная от 8 до 24 километров. [Цель уничтожения] …пехота, бронетехника, контрбатарейная борьба. Работаем, работаем, как будто трудовые будни начались. Волнение по началу было, сейчас уже нет. Двигаемся вперед», — рассказал наводчик с позывным «Гончар». Ранее бойцы с помощью самоходных установок с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» уничтожили польскую гаубицу «Краб». Бой шел на Краснолиманском направлении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям