Бойцы на фронте уничтожили самоходную польскую гаубицу «Краб» с помощью самоходных артустановок (САУ) с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» («УВЗ», Свердловская область) из Челябинска. Видео боя распространила пресс-служба Минобороны РФ.
«Артиллеристы Центрального военного округа совместным огнем из двух 152-мм САУ уничтожили самоходную гаубицу „Краб“ западного производства. Бой шел на Краснолиманском направлении», — уточнили в военном ведомстве.
В боевых действиях задействовали гаубицу «Мста». Получив координаты местоположения цели, артиллеристы выдвинулись на огневую позицию. На месте военнослужащие выполнили ориентирование, навели на цель орудия и замаскированную в лесу установку уничтожили.
«Работаем на дальности 8 — 30 км. Поражаем как опорные пункты ВСУ, так и легко- и тяжелобронированную технику. По различным самоходным артустановкам бьем. Это „Крабы“, так называемые американские „Три топора“. Работаем с операторами беспилотных летательных аппаратов, разведчиками и штурмовыми отрядами», — рассказал старший офицер батареи с позывным «Воронеж».
Боец сообщил, что в ходе контрнаступления противник пытается прорваться. Военнослужащий отметил, что попытки не имеют успеха.
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