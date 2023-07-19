Бойцы артустановками с челябинскими двигателями уничтожили польскую гаубицу. Видео

19 июля 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Бойцы поразили польскую гаубицу двумя артустановками с челябинскими двигателями Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы на фронте уничтожили самоходную польскую гаубицу «Краб» с помощью самоходных артустановок (САУ) с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» («УВЗ», Свердловская область) из Челябинска. Видео боя распространила пресс-служба Минобороны РФ. «Артиллеристы Центрального военного округа совместным огнем из двух 152-мм САУ уничтожили самоходную гаубицу „Краб“ западного производства. Бой шел на Краснолиманском направлении», — уточнили в военном ведомстве. В боевых действиях задействовали гаубицу «Мста». Получив координаты местоположения цели, артиллеристы выдвинулись на огневую позицию. На месте военнослужащие выполнили ориентирование, навели на цель орудия и замаскированную в лесу установку уничтожили. «Работаем на дальности 8 — 30 км. Поражаем как опорные пункты ВСУ, так и легко- и тяжелобронированную технику. По различным самоходным артустановкам бьем. Это „Крабы“, так называемые американские „Три топора“. Работаем с операторами беспилотных летательных аппаратов, разведчиками и штурмовыми отрядами», — рассказал старший офицер батареи с позывным «Воронеж». Боец сообщил, что в ходе контрнаступления противник пытается прорваться. Военнослужащий отметил, что попытки не имеют успеха.

Бойцы на фронте уничтожили самоходную польскую гаубицу «Краб» с помощью самоходных артустановок (САУ) с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» («УВЗ», Свердловская область) из Челябинска. Видео боя распространила пресс-служба Минобороны РФ. «Артиллеристы Центрального военного округа совместным огнем из двух 152-мм САУ уничтожили самоходную гаубицу „Краб“ западного производства. Бой шел на Краснолиманском направлении», — уточнили в военном ведомстве. В боевых действиях задействовали гаубицу «Мста». Получив координаты местоположения цели, артиллеристы выдвинулись на огневую позицию. На месте военнослужащие выполнили ориентирование, навели на цель орудия и замаскированную в лесу установку уничтожили. «Работаем на дальности 8 — 30 км. Поражаем как опорные пункты ВСУ, так и легко- и тяжелобронированную технику. По различным самоходным артустановкам бьем. Это „Крабы“, так называемые американские „Три топора“. Работаем с операторами беспилотных летательных аппаратов, разведчиками и штурмовыми отрядами», — рассказал старший офицер батареи с позывным «Воронеж». Боец сообщил, что в ходе контрнаступления противник пытается прорваться. Военнослужащий отметил, что попытки не имеют успеха.