Бойцы артустановками с челябинскими двигателями уничтожили польскую гаубицу. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, артиллерия, мста, stock, сбойка
Бойцы поразили польскую гаубицу двумя артустановками с челябинскими двигателями Фото:
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Бойцы на фронте уничтожили самоходную польскую гаубицу «Краб» с помощью самоходных артустановок (САУ) с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» («УВЗ», Свердловская область) из Челябинска. Видео боя распространила пресс-служба Минобороны РФ.

«Артиллеристы Центрального военного округа совместным огнем из двух 152-мм САУ уничтожили самоходную гаубицу „Краб“ западного производства. Бой шел на Краснолиманском направлении», — уточнили в военном ведомстве.

В боевых действиях задействовали гаубицу «Мста». Получив координаты местоположения цели, артиллеристы выдвинулись на огневую позицию. На месте военнослужащие выполнили ориентирование, навели на цель орудия и замаскированную в лесу установку уничтожили.

«Работаем на дальности 8 — 30 км. Поражаем как опорные пункты ВСУ, так и легко- и тяжелобронированную технику. По различным самоходным артустановкам бьем. Это „Крабы“, так называемые американские „Три топора“. Работаем с операторами беспилотных летательных аппаратов, разведчиками и штурмовыми отрядами», — рассказал старший офицер батареи с позывным «Воронеж».

Боец сообщил, что в ходе контрнаступления противник пытается прорваться. Военнослужащий отметил, что попытки не имеют успеха.

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Бойцы на фронте уничтожили самоходную польскую гаубицу «Краб» с помощью самоходных артустановок (САУ) с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» («УВЗ», Свердловская область) из Челябинска. Видео боя распространила пресс-служба Минобороны РФ. «Артиллеристы Центрального военного округа совместным огнем из двух 152-мм САУ уничтожили самоходную гаубицу „Краб“ западного производства. Бой шел на Краснолиманском направлении», — уточнили в военном ведомстве. В боевых действиях задействовали гаубицу «Мста». Получив координаты местоположения цели, артиллеристы выдвинулись на огневую позицию. На месте военнослужащие выполнили ориентирование, навели на цель орудия и замаскированную в лесу установку уничтожили. «Работаем на дальности 8 — 30 км. Поражаем как опорные пункты ВСУ, так и легко- и тяжелобронированную технику. По различным самоходным артустановкам бьем. Это „Крабы“, так называемые американские „Три топора“. Работаем с операторами беспилотных летательных аппаратов, разведчиками и штурмовыми отрядами», — рассказал старший офицер батареи с позывным «Воронеж». Боец сообщил, что в ходе контрнаступления противник пытается прорваться. Военнослужащий отметил, что попытки не имеют успеха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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