Рен ТВ: захвативший коттедж в Подмосковье ликвидирован

22 июля 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Мужчина стрелял по силовикам из «Калашникова» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мужчина, захвативший коттедж в Истре и открывший стрельбу по силовикам, ликвидирован. Об этом сообщает Рен ТВ. Новость по теме Силовики штурмуют дом в Подмосковье, который захватил вооруженный мужчина: что известно к этому часу «Истринского стрелка ликвидировали при задержании», — передает издание. Мужчина захватил коттедж днем 22 июля и вел перестрелку с правоохранительными органами. Тогда силовики начали штурм здания. Сообщалось, что мужчине 36 лет, он психически нездоров. Хозяйка дома находится за пределами России.

Мужчина, захвативший коттедж в Истре и открывший стрельбу по силовикам, ликвидирован. Об этом сообщает Рен ТВ. «Истринского стрелка ликвидировали при задержании», — передает издание. Мужчина захватил коттедж днем 22 июля и вел перестрелку с правоохранительными органами. Тогда силовики начали штурм здания. Сообщалось, что мужчине 36 лет, он психически нездоров. Хозяйка дома находится за пределами России.