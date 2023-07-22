Рен ТВ: захвативший коттедж в Подмосковье ликвидирован

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Мужчина стрелял по силовикам из «Калашникова» Фото:

Мужчина, захвативший коттедж в Истре и открывший стрельбу по силовикам, ликвидирован. Об этом сообщает Рен ТВ.

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«Истринского стрелка ликвидировали при задержании», — передает издание. Мужчина захватил коттедж днем 22 июля и вел перестрелку с правоохранительными органами. Тогда силовики начали штурм здания.

Сообщалось, что мужчине 36 лет, он психически нездоров. Хозяйка дома находится за пределами России.

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Мужчина, захвативший коттедж в Истре и открывший стрельбу по силовикам, ликвидирован. Об этом сообщает Рен ТВ. «Истринского стрелка ликвидировали при задержании», — передает издание. Мужчина захватил коттедж днем 22 июля и вел перестрелку с правоохранительными органами. Тогда силовики начали штурм здания. Сообщалось, что мужчине 36 лет, он психически нездоров. Хозяйка дома находится за пределами России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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