Рен ТВ: захвативший коттедж в Подмосковье ликвидирован

Мужчина стрелял по силовикам из «Калашникова»
Мужчина, захвативший коттедж в Истре и открывший стрельбу по силовикам, ликвидирован. Об этом сообщает Рен ТВ.
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«Истринского стрелка ликвидировали при задержании», — передает издание. Мужчина захватил коттедж днем 22 июля и вел перестрелку с правоохранительными органами. Тогда силовики начали штурм здания.
Сообщалось, что мужчине 36 лет, он психически нездоров. Хозяйка дома находится за пределами России.
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