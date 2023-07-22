Силовики штурмуют дом в Подмосковье, который захватил вооруженный мужчина: что известно к этому часу

Рядом с коттеджем, в котором засел мужчина с заложниками, слышны взрывы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовые структуры. Пермь, собр, фсб, автомат калашникова, спецназ, омон, чвк, штурмовик, экипировка сво
Силовики ведут бой с мужчиной, сообщает SHOT Фото:

Мужчина пытался захватить в заложники сотрудников правоохранительных органов в поселке под Истрой (Московская область). URA.RU приводит сводку, что известно о происшествии на данный момент.

  • Telegram-канал 112 сообщал, что мужчина взломал частный дом в поселке Шервуд. На место приехали сотрудники ЧОПа. Они были взяты в заложники.
  • Злоумышленник открыл огонь по силовикам. На него завели уголовное дело.
  • Полиция начала штурм участка, а жителей соседних домов эвакуировали. Об этом сообщает Readovka.
  • Mash пишет, что мужчина якобы хотел создать семью и остаться жить в коттедже. По информации telegram-канала, злоумышленник является психически нездоровым. Ему 36 лет.
  • SHOT сообщает, что в поселке прогремело два взрыва. Идет бой с мужчиной.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина пытался захватить в заложники сотрудников правоохранительных органов в поселке под Истрой (Московская область). URA.RU приводит сводку, что известно о происшествии на данный момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...