Силовики штурмуют дом в Подмосковье, который захватил вооруженный мужчина: что известно к этому часу

Рядом с коттеджем, в котором засел мужчина с заложниками, слышны взрывы

22 июля 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Силовики ведут бой с мужчиной, сообщает SHOT Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мужчина пытался захватить в заложники сотрудников правоохранительных органов в поселке под Истрой (Московская область). URA.RU приводит сводку, что известно о происшествии на данный момент. Telegram-канал 112 сообщал, что мужчина взломал частный дом в поселке Шервуд. На место приехали сотрудники ЧОПа. Они были взяты в заложники.

Злоумышленник открыл огонь по силовикам. На него завели уголовное дело.

Полиция начала штурм участка, а жителей соседних домов эвакуировали. Об этом сообщает Readovka.

Mash пишет, что мужчина якобы хотел создать семью и остаться жить в коттедже. По информации telegram-канала, злоумышленник является психически нездоровым. Ему 36 лет.

SHOT сообщает, что в поселке прогремело два взрыва. Идет бой с мужчиной.

Мужчина пытался захватить в заложники сотрудников правоохранительных органов в поселке под Истрой (Московская область). URA.RU приводит сводку, что известно о происшествии на данный момент.