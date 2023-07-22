Силовики штурмуют дом в Подмосковье, который захватил вооруженный мужчина: что известно к этому часу

Силовики ведут бой с мужчиной, сообщает SHOT
Мужчина пытался захватить в заложники сотрудников правоохранительных органов в поселке под Истрой (Московская область). URA.RU приводит сводку, что известно о происшествии на данный момент.
- Telegram-канал 112 сообщал, что мужчина взломал частный дом в поселке Шервуд. На место приехали сотрудники ЧОПа. Они были взяты в заложники.
- Злоумышленник открыл огонь по силовикам. На него завели уголовное дело.
- Полиция начала штурм участка, а жителей соседних домов эвакуировали. Об этом сообщает Readovka.
- Mash пишет, что мужчина якобы хотел создать семью и остаться жить в коттедже. По информации telegram-канала, злоумышленник является психически нездоровым. Ему 36 лет.
- SHOT сообщает, что в поселке прогремело два взрыва. Идет бой с мужчиной.
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