Путин заявил о рекорде российской армии в зоне СВО

Путин заявил об уничтожении рекордного количества техники ВСУ за сутки
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил о рекорде ВС РФ по количеству уничтоженной западной техники в зоне СВО Фото:

Российские войска уничтожили рекордное количество техники ВСУ за сутки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«За сутки уничтожено рекордное количество иностранной техники в ходе СВО. Пожалуй, столько не уничтожали за один день», — сказал Владимир Путин.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении семи украинских танков Leopard. Также в ведомстве отмечали, что за сутки российскими силами уничтожено 10 боевых машин пехоты Bradley.

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Российские войска уничтожили рекордное количество техники ВСУ за сутки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «За сутки уничтожено рекордное количество иностранной техники в ходе СВО. Пожалуй, столько не уничтожали за один день», — сказал Владимир Путин. Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении семи украинских танков Leopard. Также в ведомстве отмечали, что за сутки российскими силами уничтожено 10 боевых машин пехоты Bradley.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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