Путин заявил о рекорде российской армии в зоне СВО

Владимир Путин заявил о рекорде ВС РФ по количеству уничтоженной западной техники в зоне СВО
Российские войска уничтожили рекордное количество техники ВСУ за сутки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«За сутки уничтожено рекордное количество иностранной техники в ходе СВО. Пожалуй, столько не уничтожали за один день», — сказал Владимир Путин.
Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении семи украинских танков Leopard. Также в ведомстве отмечали, что за сутки российскими силами уничтожено 10 боевых машин пехоты Bradley.
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