Тревел-блогер назвал лайфхаки, которые помогут в поездках

Тревел-блогер Шарапов: в поездках помогут органайзеры для вещей и агрегаторы для покупки билетов

24 июля 2023 в 00:14 Размер текста - 17 +

Чтобы сэкономить на покупке авиабилетов, блогер советует использовать специальные агрегаторы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Тревел-блогер Влад Шарапов рассказал, как сделать свое путешествие максимально комфортным. Лайфхаками он поделился в интервью. «Во-первых, используйте органайзеры для чемоданов. Они помогают использовать пространство внутри багажа. В маленький чемодан влезают все нужное на неделю, в большой — на год», — рассказал Шарапов журналистам Пятого канала. Чтобы сэкономить на покупке авиабилетов, блогер советует использовать специальные агрегаторы. Это позволит увидеть больше предложений. Шарапов рекомендует планировать свое путешествие заранее. Он предлагает предварительно отметить на карте все места, которые хочется посетить. Это позволит определить, в каком районе туристу будет удобнее забронировать отель, что, в свою очередь, позволит потратить меньше денег на общественный транспорт или такси. Ранее URA.RU публиковало подборку полезных сообществ в социальной сети «ВКонтакте» о путешествиях по России и всему миру. Авторы блогов рассказывают о бюджетных перелетах, местах, которые стоит посетить и делятся полезной информацией.

Тревел-блогер Влад Шарапов рассказал, как сделать свое путешествие максимально комфортным. Лайфхаками он поделился в интервью. «Во-первых, используйте органайзеры для чемоданов. Они помогают использовать пространство внутри багажа. В маленький чемодан влезают все нужное на неделю, в большой — на год», — рассказал Шарапов журналистам Пятого канала. Чтобы сэкономить на покупке авиабилетов, блогер советует использовать специальные агрегаторы. Это позволит увидеть больше предложений. Шарапов рекомендует планировать свое путешествие заранее. Он предлагает предварительно отметить на карте все места, которые хочется посетить. Это позволит определить, в каком районе туристу будет удобнее забронировать отель, что, в свою очередь, позволит потратить меньше денег на общественный транспорт или такси. Ранее URA.RU публиковало подборку полезных сообществ в социальной сети «ВКонтакте» о путешествиях по России и всему миру. Авторы блогов рассказывают о бюджетных перелетах, местах, которые стоит посетить и делятся полезной информацией.