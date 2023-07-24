Инженеру московского ТЦ, где от кипятка погибли четыре человека, грозит семь лет колонии

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Главному инженеру предъявили обвинение Фото:

Главному инженеру московского ТЦ «Времена года», где произошел прорыв трубы с кипятком, предъявили обвинение по статье о нарушении требований безопасности. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Главному инженеру частной компании предъявили обвинение по статье о нарушении требований безопасности после гибели четырех человек в московском ТЦ. Ему грозит до 7 лет колонии», — сообщает РИА Новости. Ранее сотрудник был задержан.

22 июля в торговом центре «Времена года» произошло ЧП. Одиннадцать человек были госпитализированы, а 55 требовали медицинской помощи. В результате происшествия погибло четыре человека.

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Главному инженеру московского ТЦ «Времена года», где произошел прорыв трубы с кипятком, предъявили обвинение по статье о нарушении требований безопасности. Ему грозит до семи лет лишения свободы. «Главному инженеру частной компании предъявили обвинение по статье о нарушении требований безопасности после гибели четырех человек в московском ТЦ. Ему грозит до 7 лет колонии», — сообщает РИА Новости. Ранее сотрудник был задержан. 22 июля в торговом центре «Времена года» произошло ЧП. Одиннадцать человек были госпитализированы, а 55 требовали медицинской помощи. В результате происшествия погибло четыре человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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