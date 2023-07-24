Инженеру московского ТЦ, где от кипятка погибли четыре человека, грозит семь лет колонии

Главному инженеру предъявили обвинение
Главному инженеру московского ТЦ «Времена года», где произошел прорыв трубы с кипятком, предъявили обвинение по статье о нарушении требований безопасности. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
«Главному инженеру частной компании предъявили обвинение по статье о нарушении требований безопасности после гибели четырех человек в московском ТЦ. Ему грозит до 7 лет колонии», — сообщает РИА Новости. Ранее сотрудник был задержан.
22 июля в торговом центре «Времена года» произошло ЧП. Одиннадцать человек были госпитализированы, а 55 требовали медицинской помощи. В результате происшествия погибло четыре человека.
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