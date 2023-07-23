Челябинский ГФИ Чернятьев и сенатор Павлова посетили радиозавод «Полет»

Денис Чернятьев посетил радиозавод «Полет», выполняющий гособоронзаказ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный федеральный инспектор (ГФИ) Денис Чернятьев совместно с сенатором РФ Маргаритой Павловой 24 июля посетил челябинский радиозавод (ЧРЗ) «Полет». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В ходе визита на ЧРЗ „Полет“ ГФИ Денис Чернятьев и сенатор РФ Маргарита Павлова ознакомились с производственными мощностями и образцами высокотехнологичной продукции. Также обсудили актуальные вопросы взаимодействия», — рассказали URA.RU в правительстве.

Чернятьеву и Павловой показали систему мониторинга «Купол А», работающую на основе искусственного интеллекта. На «Полете» продемонстрировали модернизацию производства. Новый подход позволяет заменять иностранные детали на отечественные. Павлова оценила работу завода, отметив особую роль промышленности в экономике региона и суверенитета страны.

«Предприятия, которые обеспечивают госзаказ сегодня, в зоне пристального внимания сенаторского корпуса, это стратегический вопрос. Любые наработки, в том числе новые технологии производства, результат работы конструкторов и инженеров, требуют поддержки для дальнейшего развития экономики страны», — передает правительство региона слова Маргариты Павловой.

В марте Денис Чернятьев выезжал в Чесменский район (Челябинская область) для разбора ситуации с непригодным жильем для детей-сирот. До Чесмы он посетил Бакал. Там возникла угроза закрытия градообразующего «Бакальского рудоуправления» («БРУ»).

Гендиректор завода Дмитрий Довженко (справа) показал ГФИ Денису Чернятьеву производство фото: пресс-служба сенатора Маргариты Павловой

Маргарита Павлова (вторая слева) и Денис Чернятьев (второй справа) приехали с визитом на завод «Полет» фото: пресс-служба сенатора Маргариты Павловой