23 июля 2023

В Тобольске мотоциклист попал в ДТП в день своего рождения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Тоболяк ранее дважды был наказан за пьяную езду Фото:

В Тобольске мотоциклист врезался в автомобиль на перекрестке в день, когда ему исполнилось 24 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Ранее байкер дважды был наказан за пьяную езду.

«23 июля, в день своего рождения, 24-летний мотоциклист врезался в автомобиль Nissan на перекрестке улиц Юбилейной и проспекта Менделеева в Тобольске. Предварительно, молодой человек ехал на запрещающий сигнал светофора», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что на мотоцикле не было номеров. Сам водитель в 2020 году был лишен водительского удостоверения за нетрезвую езду, а в 2022-м получил уже уголовное наказание за аналогичное преступление. В нынешней аварии тоболяк получил травму головы и был доставлен в больницу.

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В Тобольске мотоциклист врезался в автомобиль на перекрестке в день, когда ему исполнилось 24 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Ранее байкер дважды был наказан за пьяную езду. «23 июля, в день своего рождения, 24-летний мотоциклист врезался в автомобиль Nissan на перекрестке улиц Юбилейной и проспекта Менделеева в Тобольске. Предварительно, молодой человек ехал на запрещающий сигнал светофора», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что на мотоцикле не было номеров. Сам водитель в 2020 году был лишен водительского удостоверения за нетрезвую езду, а в 2022-м получил уже уголовное наказание за аналогичное преступление. В нынешней аварии тоболяк получил травму головы и был доставлен в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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