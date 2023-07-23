Тоболяк ранее дважды был наказан за пьяную езду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске мотоциклист врезался в автомобиль на перекрестке в день, когда ему исполнилось 24 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Ранее байкер дважды был наказан за пьяную езду.

«23 июля, в день своего рождения, 24-летний мотоциклист врезался в автомобиль Nissan на перекрестке улиц Юбилейной и проспекта Менделеева в Тобольске. Предварительно, молодой человек ехал на запрещающий сигнал светофора», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что на мотоцикле не было номеров. Сам водитель в 2020 году был лишен водительского удостоверения за нетрезвую езду, а в 2022-м получил уже уголовное наказание за аналогичное преступление. В нынешней аварии тоболяк получил травму головы и был доставлен в больницу.