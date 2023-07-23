В Красноуфимске (Свердловская область) местные жители нашли в лесу боеприпас. Снаряд мог представлять угрозу для людей. Сотрудники ОМОН разминировали находку, сообщили URA.RU в региональном управлении Росгвардии.
«Сотрудники ОМОН разминировали снаряд. Боеприпасом, который нашли в лесу, оказался 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом. С соблюдением необходимых мер безопасности обнаруженный взрывоопасный предмет уничтожен саперами», — отметили в ведомстве.
Подобными снарядами стреляла советская дивизионная и противотанковая пушка. Она была самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны.
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