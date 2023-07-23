В свердловском лесу бойцы ОМОН уничтожили снаряд. Фото

В Красноуфимске местные жители нашли в лесу боеприпас со взрывателем и взрывчаткой

24 июля 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

В Красноуфимском лесу нашли боеприпас Фото: Михаил Калянов © URA.RU В Красноуфимске (Свердловская область) местные жители нашли в лесу боеприпас. Снаряд мог представлять угрозу для людей. Сотрудники ОМОН разминировали находку, сообщили URA.RU в региональном управлении Росгвардии. «Сотрудники ОМОН разминировали снаряд. Боеприпасом, который нашли в лесу, оказался 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом. С соблюдением необходимых мер безопасности обнаруженный взрывоопасный предмет уничтожен саперами», — отметили в ведомстве. Подобными снарядами стреляла советская дивизионная и противотанковая пушка. Она была самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны. Фото: Управления Росгвардии по Свердловской области

В Красноуфимске (Свердловская область) местные жители нашли в лесу боеприпас. Снаряд мог представлять угрозу для людей. Сотрудники ОМОН разминировали находку, сообщили URA.RU в региональном управлении Росгвардии. «Сотрудники ОМОН разминировали снаряд. Боеприпасом, который нашли в лесу, оказался 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом. С соблюдением необходимых мер безопасности обнаруженный взрывоопасный предмет уничтожен саперами», — отметили в ведомстве. Подобными снарядами стреляла советская дивизионная и противотанковая пушка. Она была самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны.