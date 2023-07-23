23 июля 2023

В свердловском лесу бойцы ОМОН уничтожили снаряд. Фото

В Красноуфимске местные жители нашли в лесу боеприпас со взрывателем и взрывчаткой
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Попасная. ЛНР, боеприпасы, война, попасная
В Красноуфимском лесу нашли боеприпас Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) местные жители нашли в лесу боеприпас. Снаряд мог представлять угрозу для людей. Сотрудники ОМОН разминировали находку, сообщили URA.RU в региональном управлении Росгвардии.

«Сотрудники ОМОН разминировали снаряд. Боеприпасом, который нашли в лесу, оказался 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом. С соблюдением необходимых мер безопасности обнаруженный взрывоопасный предмет уничтожен саперами», — отметили в ведомстве.

Подобными снарядами стреляла советская дивизионная и противотанковая пушка. Она была самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Красноуфимске (Свердловская область) местные жители нашли в лесу боеприпас. Снаряд мог представлять угрозу для людей. Сотрудники ОМОН разминировали находку, сообщили URA.RU в региональном управлении Росгвардии. «Сотрудники ОМОН разминировали снаряд. Боеприпасом, который нашли в лесу, оказался 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом. С соблюдением необходимых мер безопасности обнаруженный взрывоопасный предмет уничтожен саперами», — отметили в ведомстве. Подобными снарядами стреляла советская дивизионная и противотанковая пушка. Она была самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...