23 июля 2023

Курганцы передали в зону СВО десятки приборов для разминирования. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ. Гуманитарная помощь. Курган , гуманитарная помощь, посылки фронту
Помощь отправили жители Шадринска (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Шадринска Курганской области передали бойцам, участвующим в спецоперации, 30 приборов для разминирования «Кошка». Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Антон Мокан.

«Шадринцы в помощь нашим защитникам даже изготовили оборудование. Коллектив „Дельта Технология“ и вложился финансово, и передал 30 стальных приборов „Кошка“ для разминирования и 22 гранатных подсумка собственного производства», — рассказал мэр. Он поблагодарил тех, кто поддержал военных.

Также жители города приобрели для нужд солдат четыре квадрокоптера, ноутбук, два тепловизора, 14 аккумуляторов, карты памяти и два бинокля с тепловизорами. Это оборудование, в том числе, купили на деньги, которые не стали тратить на фейерверки 9 Мая.

Ранее стало известно, что жители региона бесплатно отправили в зону спецоперации 220 посылок через «Почту России». Число посылок для отправителей не было ограничено, но вес каждой не должен был превышать 10 кг.

Горожане передали бойцам различное оборудование
Горожане передали бойцам различное оборудование
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Жители Шадринска Курганской области передали бойцам, участвующим в спецоперации, 30 приборов для разминирования «Кошка». Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Антон Мокан. «Шадринцы в помощь нашим защитникам даже изготовили оборудование. Коллектив „Дельта Технология“ и вложился финансово, и передал 30 стальных приборов „Кошка“ для разминирования и 22 гранатных подсумка собственного производства», — рассказал мэр. Он поблагодарил тех, кто поддержал военных. Также жители города приобрели для нужд солдат четыре квадрокоптера, ноутбук, два тепловизора, 14 аккумуляторов, карты памяти и два бинокля с тепловизорами. Это оборудование, в том числе, купили на деньги, которые не стали тратить на фейерверки 9 Мая. Ранее стало известно, что жители региона бесплатно отправили в зону спецоперации 220 посылок через «Почту России». Число посылок для отправителей не было ограничено, но вес каждой не должен был превышать 10 кг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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