Помощь отправили жители Шадринска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Шадринска Курганской области передали бойцам, участвующим в спецоперации, 30 приборов для разминирования «Кошка». Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Антон Мокан.

«Шадринцы в помощь нашим защитникам даже изготовили оборудование. Коллектив „Дельта Технология“ и вложился финансово, и передал 30 стальных приборов „Кошка“ для разминирования и 22 гранатных подсумка собственного производства», — рассказал мэр. Он поблагодарил тех, кто поддержал военных.

Также жители города приобрели для нужд солдат четыре квадрокоптера, ноутбук, два тепловизора, 14 аккумуляторов, карты памяти и два бинокля с тепловизорами. Это оборудование, в том числе, купили на деньги, которые не стали тратить на фейерверки 9 Мая.

Ранее стало известно, что жители региона бесплатно отправили в зону спецоперации 220 посылок через «Почту России». Число посылок для отправителей не было ограничено, но вес каждой не должен был превышать 10 кг.