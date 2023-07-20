20 июля 2023

Курганцы отправили «Почтой России» сотни посылок в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, почта россии
Жители Курганской области бесплатно отправили 220 посылок на фронт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Курганской области бесплатно отправили в зону спецоперации 220 посылок через «Почту России». Об этом URA.RU сообщили в почтовой компании.

«Жители Курганской области с 1 мая бесплатно отправили с помощью Почты России 220 посылок в зону спецоперации», — сообщили в АО «Почта России». Число посылок не ограничено, однако вес каждого груза не должен превышать 10 килограмм.

После отправки все посылки направляются в логистический центр Почты в Москве. Далее они передаются представителям Минобороны и доставляются военнослужащим в зону спецоперации.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Курганской области бесплатно отправили в зону спецоперации 220 посылок через «Почту России». Об этом URA.RU сообщили в почтовой компании. «Жители Курганской области с 1 мая бесплатно отправили с помощью Почты России 220 посылок в зону спецоперации», — сообщили в АО «Почта России». Число посылок не ограничено, однако вес каждого груза не должен превышать 10 килограмм. После отправки все посылки направляются в логистический центр Почты в Москве. Далее они передаются представителям Минобороны и доставляются военнослужащим в зону спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...