Курганцы отправили «Почтой России» сотни посылок в зону СВО

Жители Курганской области бесплатно отправили 220 посылок на фронт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жители Курганской области бесплатно отправили в зону спецоперации 220 посылок через «Почту России». Об этом URA.RU сообщили в почтовой компании.
«Жители Курганской области с 1 мая бесплатно отправили с помощью Почты России 220 посылок в зону спецоперации», — сообщили в АО «Почта России». Число посылок не ограничено, однако вес каждого груза не должен превышать 10 килограмм.
После отправки все посылки направляются в логистический центр Почты в Москве. Далее они передаются представителям Минобороны и доставляются военнослужащим в зону спецоперации.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.