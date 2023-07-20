Курганцы отправили «Почтой России» сотни посылок в зону СВО

Жители Курганской области бесплатно отправили 220 посылок на фронт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Курганской области бесплатно отправили в зону спецоперации 220 посылок через «Почту России». Об этом URA.RU сообщили в почтовой компании.

«Жители Курганской области с 1 мая бесплатно отправили с помощью Почты России 220 посылок в зону спецоперации», — сообщили в АО «Почта России». Число посылок не ограничено, однако вес каждого груза не должен превышать 10 килограмм.

После отправки все посылки направляются в логистический центр Почты в Москве. Далее они передаются представителям Минобороны и доставляются военнослужащим в зону спецоперации.