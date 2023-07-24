Тюменский бизнес сможет узнать о своих нарушениях, пригласив в гости инспекторов госорганов

Бизенесмены Тюмени получили право самостоятельно инициировать проверки контролирующими структурами
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник Роспотребнадзора в магазине "Красное и белое". Екатеринбург, продажа алкоголя, проверка качества, алкоголь, спиртное, роспотребнадзор, ломовцев антон, торговля алкоголем
Профилактические визиты помогут определить нарушения и устранить их без штрафных санкций Фото:

Тюменские предприятия намерены воспользоваться новым правом и пригласить контролирующие структуры для проведения профилактических проверок. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал представитель сельскохозяйственной компании, работающей в Тюменской области.

«Планируем пригласить Россельхознадзор для профилактической проверки, это нам поможет в будущем избежать проблем. Нам скажут, что исправить, чтобы не получить штрафы и предписания. Это гораздо проще, чем потом платить. И наши коллеги тоже об этом задумались. Мы обсуждали это на днях, все сочли, что это лучший выход», — пояснил собеседник URA.RU.

Право самостоятельно инициировать проверки бизнес получил благодаря изменениям, одобренным Государственной Думой РФ. По мнению специалистов торгово-промышленной палаты Тюменской области, это позволит проходить проверку без угрозы каких-либо санкций. «В ходе профилактического визита бизнесу расскажут об обязательных требованиях, критериях риска, различных контрольных мероприятиях», — добавила председатель комитета ТПП ТО по антикризисному управлению Гульнара Гаврилова.

URA.RU направило запрос в приемную бизнес-омбудсмена Тюменской области Павла Меньщикова, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, какие нарушения чаще всего обнаруживают у тюменских фермеров.

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Тюменские предприятия намерены воспользоваться новым правом и пригласить контролирующие структуры для проведения профилактических проверок. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал представитель сельскохозяйственной компании, работающей в Тюменской области. «Планируем пригласить Россельхознадзор для профилактической проверки, это нам поможет в будущем избежать проблем. Нам скажут, что исправить, чтобы не получить штрафы и предписания. Это гораздо проще, чем потом платить. И наши коллеги тоже об этом задумались. Мы обсуждали это на днях, все сочли, что это лучший выход», — пояснил собеседник URA.RU. Право самостоятельно инициировать проверки бизнес получил благодаря изменениям, одобренным Государственной Думой РФ. По мнению специалистов торгово-промышленной палаты Тюменской области, это позволит проходить проверку без угрозы каких-либо санкций. «В ходе профилактического визита бизнесу расскажут об обязательных требованиях, критериях риска, различных контрольных мероприятиях», — добавила председатель комитета ТПП ТО по антикризисному управлению Гульнара Гаврилова. URA.RU направило запрос в приемную бизнес-омбудсмена Тюменской области Павла Меньщикова, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, какие нарушения чаще всего обнаруживают у тюменских фермеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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