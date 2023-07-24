Тюменский бизнес сможет узнать о своих нарушениях, пригласив в гости инспекторов госорганов

Бизенесмены Тюмени получили право самостоятельно инициировать проверки контролирующими структурами

Профилактические визиты помогут определить нарушения и устранить их без штрафных санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские предприятия намерены воспользоваться новым правом и пригласить контролирующие структуры для проведения профилактических проверок. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал представитель сельскохозяйственной компании, работающей в Тюменской области.

«Планируем пригласить Россельхознадзор для профилактической проверки, это нам поможет в будущем избежать проблем. Нам скажут, что исправить, чтобы не получить штрафы и предписания. Это гораздо проще, чем потом платить. И наши коллеги тоже об этом задумались. Мы обсуждали это на днях, все сочли, что это лучший выход», — пояснил собеседник URA.RU.

Право самостоятельно инициировать проверки бизнес получил благодаря изменениям, одобренным Государственной Думой РФ. По мнению специалистов торгово-промышленной палаты Тюменской области, это позволит проходить проверку без угрозы каких-либо санкций. «В ходе профилактического визита бизнесу расскажут об обязательных требованиях, критериях риска, различных контрольных мероприятиях», — добавила председатель комитета ТПП ТО по антикризисному управлению Гульнара Гаврилова.

URA.RU направило запрос в приемную бизнес-омбудсмена Тюменской области Павла Меньщикова, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, какие нарушения чаще всего обнаруживают у тюменских фермеров.