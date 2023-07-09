09 июля 2023
08 июля 2023

Тюменские фермеры массово игнорируют требования федерального закона

В Тюменской области выявили 38 нарушений правил декларирования зерна
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, продукты, хлеб, пшеница, урожай, зерно, продовольственная безопасность, продуктовая безопасность
Земледельцы указывают в документах на зерно ложные сведения и не проводят нужные исследования Фото:

Фермеры Тюменской области массово игнорируют требования закона к декларированию зерна и предоставляют ложные или не полные сведения. За полгода инспекторы регионального управления Россельхознадзора обнаружили 38 таких нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2023 году выявлено 38 случаев недостоверного декларирования зерна. За первое полугодие 2022 года было всего восемь аналогичных нарушений, то есть их количество выросло в пять раз», — говорится в сообщении.

Чаще всего фермеры не указывают дату и место отбора проб, массу партии, не проводят исследование на действующие вещества пестицидов, болезни и заражение вредителями. Кроме того, часто протоколы испытаний выдают «фантомные» лаборатории, у которых нет нужных аккредитаций.

Владельцам зерна выданы предостережения, декларации признаны недействительными. Ранее URA.RU рассказало, что такие нарушения находят не только у фермеров, но и у крупных агрокомпаний Тюмени.

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Фермеры Тюменской области массово игнорируют требования закона к декларированию зерна и предоставляют ложные или не полные сведения. За полгода инспекторы регионального управления Россельхознадзора обнаружили 38 таких нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. «В 2023 году выявлено 38 случаев недостоверного декларирования зерна. За первое полугодие 2022 года было всего восемь аналогичных нарушений, то есть их количество выросло в пять раз», — говорится в сообщении. Чаще всего фермеры не указывают дату и место отбора проб, массу партии, не проводят исследование на действующие вещества пестицидов, болезни и заражение вредителями. Кроме того, часто протоколы испытаний выдают «фантомные» лаборатории, у которых нет нужных аккредитаций. Владельцам зерна выданы предостережения, декларации признаны недействительными. Ранее URA.RU рассказало, что такие нарушения находят не только у фермеров, но и у крупных агрокомпаний Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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