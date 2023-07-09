Тюменские фермеры массово игнорируют требования федерального закона

В Тюменской области выявили 38 нарушений правил декларирования зерна

10 июля 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Земледельцы указывают в документах на зерно ложные сведения и не проводят нужные исследования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фермеры Тюменской области массово игнорируют требования закона к декларированию зерна и предоставляют ложные или не полные сведения. За полгода инспекторы регионального управления Россельхознадзора обнаружили 38 таких нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. «В 2023 году выявлено 38 случаев недостоверного декларирования зерна. За первое полугодие 2022 года было всего восемь аналогичных нарушений, то есть их количество выросло в пять раз», — говорится в сообщении. Чаще всего фермеры не указывают дату и место отбора проб, массу партии, не проводят исследование на действующие вещества пестицидов, болезни и заражение вредителями. Кроме того, часто протоколы испытаний выдают «фантомные» лаборатории, у которых нет нужных аккредитаций. Владельцам зерна выданы предостережения, декларации признаны недействительными. Ранее URA.RU рассказало, что такие нарушения находят не только у фермеров, но и у крупных агрокомпаний Тюмени.

Фермеры Тюменской области массово игнорируют требования закона к декларированию зерна и предоставляют ложные или не полные сведения. За полгода инспекторы регионального управления Россельхознадзора обнаружили 38 таких нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. «В 2023 году выявлено 38 случаев недостоверного декларирования зерна. За первое полугодие 2022 года было всего восемь аналогичных нарушений, то есть их количество выросло в пять раз», — говорится в сообщении. Чаще всего фермеры не указывают дату и место отбора проб, массу партии, не проводят исследование на действующие вещества пестицидов, болезни и заражение вредителями. Кроме того, часто протоколы испытаний выдают «фантомные» лаборатории, у которых нет нужных аккредитаций. Владельцам зерна выданы предостережения, декларации признаны недействительными. Ранее URA.RU рассказало, что такие нарушения находят не только у фермеров, но и у крупных агрокомпаний Тюмени.