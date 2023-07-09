Тюменские фермеры массово игнорируют требования федерального закона

Фермеры Тюменской области массово игнорируют требования закона к декларированию зерна и предоставляют ложные или не полные сведения. За полгода инспекторы регионального управления Россельхознадзора обнаружили 38 таких нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.
«В 2023 году выявлено 38 случаев недостоверного декларирования зерна. За первое полугодие 2022 года было всего восемь аналогичных нарушений, то есть их количество выросло в пять раз», — говорится в сообщении.
Чаще всего фермеры не указывают дату и место отбора проб, массу партии, не проводят исследование на действующие вещества пестицидов, болезни и заражение вредителями. Кроме того, часто протоколы испытаний выдают «фантомные» лаборатории, у которых нет нужных аккредитаций.
Владельцам зерна выданы предостережения, декларации признаны недействительными. Ранее URA.RU рассказало, что такие нарушения находят не только у фермеров, но и у крупных агрокомпаний Тюмени.
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