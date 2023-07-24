Под Екатеринбургом появится завод для военных за десятки миллионов рублей

В Арамиле построят завод по производству обуви и фурнитуры для солдат за 70 млн рублей

25 июля 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

«Урал кожа» будет производить обувь и фурнитуру для обмундирования солдат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Арамиле (Свердловская область) построят завод по производству кожаной обуви и фурнитуры для обмундирования военных. Новый завод сможет выпускать 10 тысяч пар повседневной кожаной обуви и солдатских берцев в месяц. Инвестиции в проект оцениваются в 70 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «В сентябре 2024 года планируется выпустить первую партию продукции. Пока поставки будут производиться внутри региона. Когда завод выйдет на полную мощность — 10 тысяч пар обуви в месяц, тогда расширится география поставок», — отметили в ДИПе. Администрация Арамильского городского округа без торгов выделила группе компаний «Урал кожа» под строительство будущего завода участок земли в 6,6 тысячи квадратных метров. В перспективе на предприятии будет создано не менее 100 рабочих мест.

В Арамиле (Свердловская область) построят завод по производству кожаной обуви и фурнитуры для обмундирования военных. Новый завод сможет выпускать 10 тысяч пар повседневной кожаной обуви и солдатских берцев в месяц. Инвестиции в проект оцениваются в 70 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «В сентябре 2024 года планируется выпустить первую партию продукции. Пока поставки будут производиться внутри региона. Когда завод выйдет на полную мощность — 10 тысяч пар обуви в месяц, тогда расширится география поставок», — отметили в ДИПе. Администрация Арамильского городского округа без торгов выделила группе компаний «Урал кожа» под строительство будущего завода участок земли в 6,6 тысячи квадратных метров. В перспективе на предприятии будет создано не менее 100 рабочих мест.