Под Екатеринбургом появится завод для военных за десятки миллионов рублей

В Арамиле (Свердловская область) построят завод по производству кожаной обуви и фурнитуры для обмундирования военных. Новый завод сможет выпускать 10 тысяч пар повседневной кожаной обуви и солдатских берцев в месяц. Инвестиции в проект оцениваются в 70 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).
«В сентябре 2024 года планируется выпустить первую партию продукции. Пока поставки будут производиться внутри региона. Когда завод выйдет на полную мощность — 10 тысяч пар обуви в месяц, тогда расширится география поставок», — отметили в ДИПе.
Администрация Арамильского городского округа без торгов выделила группе компаний «Урал кожа» под строительство будущего завода участок земли в 6,6 тысячи квадратных метров. В перспективе на предприятии будет создано не менее 100 рабочих мест.
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