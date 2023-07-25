Во Франции оценили контрнаступление Киева

Французский генерал Делавард: наступление ВСУ закончилось драматическим провалом

25 июля 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

У ВСУ не было шансов на успех в наступлении, сказал Доминик Делавард Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Киева закончилось драматическим провалом из-за превосходства российской армии. Такое заявление сделал генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делавард. «Для украинцев [попытки наступления] — это драматический провал. Но чего еще можно было ожидать?» — задался вопросом Доминик Делавард в видеоинтервью, которое находится в распоряжении ТАСС. По словам генерала, российская армия имеет как численное преимущество, так и превосходство в авиации и артиллерии. Также ВС России хорошо укрепили свою оборону, что не оставило Киеву шансов на успешное наступление. Делавард подчеркнул, что даже НАТО потерпели поражение в информационной войне, пытаясь убедить мир в том, что Россия «пропадет под гнетом санкций». Однако мир все сильнее сплачивается вокруг российской стороны, продолжая сотрудничать с ней, уверен генерал. ВСУ начали свое наступление 4 июня. За все время операции им так и не удалось добиться успехов. По мнению военного аналитика Франца-Стефана Гади, причиной неудачных атак стало отсутствие четкой координации у украинских войск, передает RT. На Украине провал объясняют российскими системами радиоэлектронной борьбы и ПВО, которые сбивают с курса киевские беспилотники, передает Pravda.Ru.

Контрнаступление Киева закончилось драматическим провалом из-за превосходства российской армии. Такое заявление сделал генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делавард. «Для украинцев [попытки наступления] — это драматический провал. Но чего еще можно было ожидать?» — задался вопросом Доминик Делавард в видеоинтервью, которое находится в распоряжении ТАСС. По словам генерала, российская армия имеет как численное преимущество, так и превосходство в авиации и артиллерии. Также ВС России хорошо укрепили свою оборону, что не оставило Киеву шансов на успешное наступление. Делавард подчеркнул, что даже НАТО потерпели поражение в информационной войне, пытаясь убедить мир в том, что Россия «пропадет под гнетом санкций». Однако мир все сильнее сплачивается вокруг российской стороны, продолжая сотрудничать с ней, уверен генерал. ВСУ начали свое наступление 4 июня. За все время операции им так и не удалось добиться успехов. По мнению военного аналитика Франца-Стефана Гади, причиной неудачных атак стало отсутствие четкой координации у украинских войск, передает RT. На Украине провал объясняют российскими системами радиоэлектронной борьбы и ПВО, которые сбивают с курса киевские беспилотники, передает Pravda.Ru.