Со слов мамы девочки, это не первая травма, которую ребенок получил в этом детском саду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одном из детских садов Нижневартовска (ХМАО) воспитанница получила закрытый переломом ключицы. Мама девочки рассказала в социальных сетях, что об этом стало известно только вечером, когда бабушка пришла забирать ребенка.

«Сегодня 25 июля, моя мама забирала мою дочь из сада по адресу: Нижневартовск, улица 60 лет Октября, дом 49б. Мира выбежала из группы и сказала, что упала и ударилась. Следом вышла воспитатель и только после того, как дочь пожаловалась, сказала: «она упала со стула, но даже не упала, я ее поймала». <…> Выйдя с сада, мама тут же поехали в окружную Нижневартовскую больницу в травмпункт, где был поставлен диагноз «закрытый перелом ключицы» — рассказала мама девочки telegram-каналу «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Уточняется, что бабушка пострадавшей девочки обратилась за комментариями к медицинскому работнику детского сада. Медсестра сказала, что визуально ребенок выглядел здоровым, не плакала, играла, спала. А в скорую не обратились, потому что медкарта ребенка находится в другом корпусе, который на данный момент закрыт.

Женщина сообщила, что это не первая травма, которую ребенок получил в этом дошкольном учреждении. В апреле девочке сломали очки, а в мае ей выбили зуб.

Корреспондент URA.RU направил запросы в администрацию Нижневартовска и УМВД России по ХМАО. На момент публикации ответы не поступили.

Фото: telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия»