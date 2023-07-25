Свердловское агентство «Ревда-инфо» оштрафовали за дискредитацию российской армии

26 июля 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Суд оштрафовал агентство на 30 тысяч Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Главного редактора информационного агентства «Ревда-инфо» (Свердловская область) Валентину Пермякову оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию действий ВС РФ в Украине. Об этом она рассказала в своем личном telegram-канале. «Судья дал мне штраф 30 тысяч рублей за пост в тг-канале РИ про обстрелы украинских городов. В материалах дела штук пять доносов наших читателей. Там такие фразы, что тушите свет: „Доколе эта редакция будет дискредитировать армию?“, „Ночью прочитала, не могла уснуть“, „Спасите нас от них!“», — говорит Пермякова в своем сообщении. Главред агентства добавила, что ее не удивило решение суда, но она огорчена действиями читателей, которые донесли на нее. По словам Пермяковой, ее разочаровало, что среди них «есть вот такие люди», которые «свято верят в справедливость системы и считают своим долгом сообщить о вопиющем нарушении».

Главного редактора информационного агентства «Ревда-инфо» (Свердловская область) Валентину Пермякову оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию действий ВС РФ в Украине. Об этом она рассказала в своем личном telegram-канале. «Судья дал мне штраф 30 тысяч рублей за пост в тг-канале РИ про обстрелы украинских городов. В материалах дела штук пять доносов наших читателей. Там такие фразы, что тушите свет: „Доколе эта редакция будет дискредитировать армию?“, „Ночью прочитала, не могла уснуть“, „Спасите нас от них!“», — говорит Пермякова в своем сообщении. Главред агентства добавила, что ее не удивило решение суда, но она огорчена действиями читателей, которые донесли на нее. По словам Пермяковой, ее разочаровало, что среди них «есть вот такие люди», которые «свято верят в справедливость системы и считают своим долгом сообщить о вопиющем нарушении».