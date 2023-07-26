Опекун, обвиняемая в гибели Далера Бобиева из Екатеринбурга, покинет СИЗО

Опекуна погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга отправят на психолого-психиатрическую экспертизу

27 июля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Веронику Наумову отправят на психолого-психиатрическую экспертизу Фото: Московец Илья © URA.RU Вероника Наумова, которую обвиняют в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, выпустят из СИЗО для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Женщину будут проверять на вменяемость. «Вероника Наумова проведет в условиях стационара месяц. В медучреждении будут наблюдать за ее поведением. Проверка на вменяемость — обычное дело для преступлений из категории особо тяжких», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на слова источника. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУФСИН по Свердловской области. «Статус Наумовой остается прежним», — отметили в ведомстве. В Екатеринбурге три дня велись поиски шестилетнего Далера Бобиева. Мальчик воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Тело ребенка обнаружили в гараже, который является собственностью семьи Наумовых. По данным экспертизы, Далер пролежал в гараже несколько месяцев. Опекун Вероника Наумова настаивает на том, что Далер погиб в результате несчастного случая еще 2 декабря 2022 года. Опекуна поместили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о поисках шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.

Вероника Наумова, которую обвиняют в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, выпустят из СИЗО для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Женщину будут проверять на вменяемость. «Вероника Наумова проведет в условиях стационара месяц. В медучреждении будут наблюдать за ее поведением. Проверка на вменяемость — обычное дело для преступлений из категории особо тяжких», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на слова источника. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУФСИН по Свердловской области. «Статус Наумовой остается прежним», — отметили в ведомстве. В Екатеринбурге три дня велись поиски шестилетнего Далера Бобиева. Мальчик воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Тело ребенка обнаружили в гараже, который является собственностью семьи Наумовых. По данным экспертизы, Далер пролежал в гараже несколько месяцев. Опекун Вероника Наумова настаивает на том, что Далер погиб в результате несчастного случая еще 2 декабря 2022 года. Опекуна поместили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о поисках шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.