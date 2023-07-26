26 июля 2023

Опекун, обвиняемая в гибели Далера Бобиева из Екатеринбурга, покинет СИЗО

Опекуна погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга отправят на психолого-психиатрическую экспертизу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
Веронику Наумову отправят на психолого-психиатрическую экспертизу Фото:

Вероника Наумова, которую обвиняют в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, выпустят из СИЗО для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Женщину будут проверять на вменяемость.

«Вероника Наумова проведет в условиях стационара месяц. В медучреждении будут наблюдать за ее поведением. Проверка на вменяемость — обычное дело для преступлений из категории особо тяжких», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на слова источника.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУФСИН по Свердловской области. «Статус Наумовой остается прежним», — отметили в ведомстве.

В Екатеринбурге три дня велись поиски шестилетнего Далера Бобиева. Мальчик воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Тело ребенка обнаружили в гараже, который является собственностью семьи Наумовых. По данным экспертизы, Далер пролежал в гараже несколько месяцев. Опекун Вероника Наумова настаивает на том, что Далер погиб в результате несчастного случая еще 2 декабря 2022 года. Опекуна поместили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о поисках шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.

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Вероника Наумова, которую обвиняют в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, выпустят из СИЗО для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Женщину будут проверять на вменяемость. «Вероника Наумова проведет в условиях стационара месяц. В медучреждении будут наблюдать за ее поведением. Проверка на вменяемость — обычное дело для преступлений из категории особо тяжких», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на слова источника. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУФСИН по Свердловской области. «Статус Наумовой остается прежним», — отметили в ведомстве. В Екатеринбурге три дня велись поиски шестилетнего Далера Бобиева. Мальчик воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Тело ребенка обнаружили в гараже, который является собственностью семьи Наумовых. По данным экспертизы, Далер пролежал в гараже несколько месяцев. Опекун Вероника Наумова настаивает на том, что Далер погиб в результате несчастного случая еще 2 декабря 2022 года. Опекуна поместили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о поисках шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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