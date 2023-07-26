Врач из Екатеринбурга неделю переводила мошенникам 7,5 млн рублей

Телефонные мошенники в течение недели убеждали 65-летнюю женщину-врача из Екатеринбурга переводить им деньги. В итоге женщина лишилась 7,5 млн рублей.
«С заявительницей связался неизвестный и представился „сотрудником ФСБ“, который пояснил, что ей необходимо срочно перевести все свои сбережения на „безопасный счет“ из-за мошеннических действий в отношении ее. После с ней связалась „сотрудник Центрального банка“ и убедила перевести на новый счет все свои сбережения, а также оформить на себя кредиты», — сказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Мошенники семь дней звонили женщине от лица различных федеральных служб и заставляли ее переводить деньги. В итоге она лишились 7,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за «Мошенничество в особо крупном размере».
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