26 июля 2023

Врач из Екатеринбурга неделю переводила мошенникам 7,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники убедили врача из Екатеринбурга отдать им 7,5 млн рублей Фото:

Телефонные мошенники в течение недели убеждали 65-летнюю женщину-врача из Екатеринбурга переводить им деньги. В итоге женщина лишилась 7,5 млн рублей.

«С заявительницей связался неизвестный и представился „сотрудником ФСБ“, который пояснил, что ей необходимо срочно перевести все свои сбережения на „безопасный счет“ из-за мошеннических действий в отношении ее. После с ней связалась „сотрудник Центрального банка“ и убедила перевести на новый счет все свои сбережения, а также оформить на себя кредиты», — сказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Мошенники семь дней звонили женщине от лица различных федеральных служб и заставляли ее переводить деньги. В итоге она лишились 7,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за «Мошенничество в особо крупном размере».

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Телефонные мошенники в течение недели убеждали 65-летнюю женщину-врача из Екатеринбурга переводить им деньги. В итоге женщина лишилась 7,5 млн рублей. «С заявительницей связался неизвестный и представился „сотрудником ФСБ“, который пояснил, что ей необходимо срочно перевести все свои сбережения на „безопасный счет“ из-за мошеннических действий в отношении ее. После с ней связалась „сотрудник Центрального банка“ и убедила перевести на новый счет все свои сбережения, а также оформить на себя кредиты», — сказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Мошенники семь дней звонили женщине от лица различных федеральных служб и заставляли ее переводить деньги. В итоге она лишились 7,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за «Мошенничество в особо крупном размере».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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