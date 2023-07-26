Врач из Екатеринбурга неделю переводила мошенникам 7,5 млн рублей

27 июля 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Мошенники убедили врача из Екатеринбурга отдать им 7,5 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Телефонные мошенники в течение недели убеждали 65-летнюю женщину-врача из Екатеринбурга переводить им деньги. В итоге женщина лишилась 7,5 млн рублей. «С заявительницей связался неизвестный и представился „сотрудником ФСБ“, который пояснил, что ей необходимо срочно перевести все свои сбережения на „безопасный счет“ из-за мошеннических действий в отношении ее. После с ней связалась „сотрудник Центрального банка“ и убедила перевести на новый счет все свои сбережения, а также оформить на себя кредиты», — сказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Мошенники семь дней звонили женщине от лица различных федеральных служб и заставляли ее переводить деньги. В итоге она лишились 7,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за «Мошенничество в особо крупном размере».

Телефонные мошенники в течение недели убеждали 65-летнюю женщину-врача из Екатеринбурга переводить им деньги. В итоге женщина лишилась 7,5 млн рублей. «С заявительницей связался неизвестный и представился „сотрудником ФСБ“, который пояснил, что ей необходимо срочно перевести все свои сбережения на „безопасный счет“ из-за мошеннических действий в отношении ее. После с ней связалась „сотрудник Центрального банка“ и убедила перевести на новый счет все свои сбережения, а также оформить на себя кредиты», — сказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Мошенники семь дней звонили женщине от лица различных федеральных служб и заставляли ее переводить деньги. В итоге она лишились 7,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за «Мошенничество в особо крупном размере».