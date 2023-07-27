Что известно о госперевороте в Нигере

В Нигере сместили президента в результате госпереворота

27 июля 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

В Нигере приостановили работу всех учреждений страны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате госпереворота. URA.RU приводит главную информацию о произошедшем. Военные страны сообщили о том, что президент Нигера смещен в результате переворота. Границы страны закрыли.

По всей стране был объявлен комендантский час. Там также приостановили работу всех учреждений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Мохамеда Базума. Он назвал смену власти в стране неконституционной.

Базум пообещал, что все достижения страны будут сохранены. По его словам, все нигерийцы, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что свержение президента Нигера активно обсуждается на полях саммита «Россия — Африка». Он отметил, что такие события невозможно обойти вниманием.

Гуттериш сообщил, что с Мохамедом Базумом все в порядке. Он уточнил, что ему не известно, где именно удерживают свергнутого президента, а также отметил, что ситуация очень серьезная.

Командование Вооруженных сил Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками, передает РИА Новости. Они объяснили свое решение стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить физическую неприкосновенность президента.

МИД России призвал стороны конфликта в Нигере к диалогу. Представителя МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия следит за развитием обстановки в республике Нигер.

В МИД РФ сообщили, что граждане России не пострадали в ходе конфликта. Там также призвали воздержаться от поездок в эту африканскую страну.

Посредники из Нигерии находятся в Нигере для переговоров с мятежниками, сообщил председатель афросоюза, передает РИА Новости.

Председатель комиссии афросоюза рассказал, что говорил с Базумом и он чувствует себя хорошо.

Президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате госпереворота. URA.RU приводит главную информацию о произошедшем. Председатель комиссии афросоюза рассказал, что говорил с Базумом и он чувствует себя хорошо.