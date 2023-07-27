Что известно о госперевороте в Нигере

В Нигере сместили президента в результате госпереворота
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовые структуры. Пермь, автомат калашникова, собр, освобождение заложников, группа захвата, спецназ, омон, чвк, штурмовики, щитовая группа
В Нигере приостановили работу всех учреждений страны Фото:

Президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате госпереворота. URA.RU приводит главную информацию о произошедшем.

  • Военные страны сообщили о том, что президент Нигера смещен в результате переворота. Границы страны закрыли.
  • По всей стране был объявлен комендантский час. Там также приостановили работу всех учреждений.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Мохамеда Базума. Он назвал смену власти в стране неконституционной.
  • Базум пообещал, что все достижения страны будут сохранены. По его словам, все нигерийцы, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом.
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что свержение президента Нигера активно обсуждается на полях саммита «Россия — Африка». Он отметил, что такие события невозможно обойти вниманием.
  • Гуттериш сообщил, что с Мохамедом Базумом все в порядке. Он уточнил, что ему не известно, где именно удерживают свергнутого президента, а также отметил, что ситуация очень серьезная.
  • Командование Вооруженных сил Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками, передает РИА Новости. Они объяснили свое решение стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить физическую неприкосновенность президента.
  • МИД России призвал стороны конфликта в Нигере к диалогу. Представителя МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия следит за развитием обстановки в республике Нигер.
  • В МИД РФ сообщили, что граждане России не пострадали в ходе конфликта. Там также призвали воздержаться от поездок в эту африканскую страну.
  • Посредники из Нигерии находятся в Нигере для переговоров с мятежниками, сообщил председатель афросоюза, передает РИА Новости.

  • Председатель комиссии афросоюза рассказал, что говорил с Базумом и он чувствует себя хорошо.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате госпереворота. URA.RU приводит главную информацию о произошедшем. Председатель комиссии афросоюза рассказал, что говорил с Базумом и он чувствует себя хорошо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...