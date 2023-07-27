Что известно о госперевороте в Нигере

В Нигере приостановили работу всех учреждений страны
Президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате госпереворота. URA.RU приводит главную информацию о произошедшем.
- Военные страны сообщили о том, что президент Нигера смещен в результате переворота. Границы страны закрыли.
- По всей стране был объявлен комендантский час. Там также приостановили работу всех учреждений.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Мохамеда Базума. Он назвал смену власти в стране неконституционной.
- Базум пообещал, что все достижения страны будут сохранены. По его словам, все нигерийцы, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что свержение президента Нигера активно обсуждается на полях саммита «Россия — Африка». Он отметил, что такие события невозможно обойти вниманием.
- Гуттериш сообщил, что с Мохамедом Базумом все в порядке. Он уточнил, что ему не известно, где именно удерживают свергнутого президента, а также отметил, что ситуация очень серьезная.
- Командование Вооруженных сил Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками, передает РИА Новости. Они объяснили свое решение стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить физическую неприкосновенность президента.
- МИД России призвал стороны конфликта в Нигере к диалогу. Представителя МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия следит за развитием обстановки в республике Нигер.
- В МИД РФ сообщили, что граждане России не пострадали в ходе конфликта. Там также призвали воздержаться от поездок в эту африканскую страну.
- Посредники из Нигерии находятся в Нигере для переговоров с мятежниками, сообщил председатель афросоюза, передает РИА Новости.
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Председатель комиссии афросоюза рассказал, что говорил с Базумом и он чувствует себя хорошо.
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